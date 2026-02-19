1 Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin wurde in der Zeit vor dem Prozess mehrfach festgenommen. (Archivbild) Foto: Ane Hem/NTB/dpa Er tarnte sich, sah sich um: Nach seiner ersten Festnahme war der Sohn von Norwegens Kronprinzessin nach eigener Aussage in ständiger Angst, gefilmt zu werden - vor allem im Rausch.







Oslo - In den Monaten nach seiner Festnahme im Sommer 2024 hat sich Marius Borg Høiby nach eigener Aussage ständig beobachtet gefühlt. "Ich hatte viel Paranoia in dieser Zeit, dadurch, dass Bilder von mir verbreitet wurden", sagte der Sohn der norwegischen Kronprinzessin in dem Vergewaltigungsprozess gegen ihn laut der norwegischen Zeitung "Verdens Gang". "Ich fühlte mich überwacht und dachte, dass mein Telefon gehackt worden sei. Ich trug Kappe und wollte nicht von Kameras entdeckt werden. Das hat mich sehr beschäftigt."