Noch-Frau zeigt ihren Mann an

Vergewaltigung in der Ehe in Donaueschingen

1 Gewalt soll in der Ehe eine große Rolle gespielt haben – bis hin zur Vergewaltigung. Jetzt fand das vor Gericht seine Aufarbeitung. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Ein 45-jähriger Deutscher ist wegen versuchter Vergewaltigung und tateinheitlicher, vorsätzlicher Körperverletzung an seiner Noch-Ehefrau zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.









Das Schöffengericht am Amtsgericht Villingen hatte sich mit zwei Sexualstraftaten zu beschäftigen, die sich Ende Januar und Anfang März 2022 in einem Wohnhaus in Donaueschingen ereignet hatten.