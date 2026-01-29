Vergewaltigung im Zollernalbkreis: Das Opfer ist jetzt ein Pflegefall

Während eines Probenwochenendes in einer Heuberggemeinde soll eine Frau von einem Musikerkollegen im Schlaf vergewaltigt worden sein.

Hatte man am ersten Prozesstag die Vergewaltigung einer Frau beim Probewochenende noch größtenteils nichtöffentlich abgehalten, um das Opfer zu schützen, so forderte Richter Bernd Koch bei der Fortsetzung am Amtsgericht Hechingen reichlich Geduld von den sechs geladenen Zeugen. Die Verhandlung wurde nämlich bis zum Abend geführt. Zudem wurden drei weitere Prozesstage anberaumt. Der nächste am 18. Februar.

Schnell kristallisierte sich heraus, dass nicht nur im Verein jeder jeden kennt, sondern sich durch Verwandtschaftsverhältnisse und Freundschaften inzwischen zwei Lager gebildet haben. Vielleicht erinnerte sich deshalb nicht jeder der Zeugen an die Geschehnisse, weil sie schon mehr als vier Jahre zurückliegen.

Alle Teilnehmer waren erheblich betrunken

Vielleicht liegt es auch daran, dass eigentlich alle Teilnehmer des Probenwochenendes erheblich betrunken waren. Eventuell will man sich aber auch gar nicht mehr so genau erinnern – weil man eben mit dem Angeklagten oder dem Opfer verwandt oder befreundet ist. Keine leichte Aufgabe für die Prozessbeteiligten. Der 48-jährige Angeklagte macht vor Gericht einen sympathischen Eindruck. Dennoch wird ihm vorgeworfen, er habe die Musikerkollegin mitten in der Nacht vergewaltigt, als diese schlief. Das Opfer bekam davon laut eigener Aussage nichts mit, weil es selbst zu viel Alkohol getrunken hatte. Blaue Flecken im Intimbereich und anhaltende Blutungen sowie Schmerzen zeugten wohl vom Geschehen. Aber der Reihe nach.

Alle Musizierenden trafen sich, wie jedes Jahr, zum Probenwochenende in einer Heuberggemeinde. Freitagabends nach der ersten Musikprobe gab es Abendessen und anschließend wurde der gesellige Abend eingeläutet. Dabei soll reichlich Alkohol geflossen sein.

Der Angeklagte hat Avancen gemacht

Darin stimmten die insgesamt sechs Zeugenaussagen überein. Die Geschädigte soll schon leicht alkoholisiert am Treffpunkt angekommen sein. Der verheiratete Angeklagte hat der Frau wohl während des Spieleabends schon Avancen gemacht.

Das behaupten zumindest drei Zeuginnen, die mit dem Opfer verwandt oder befreundet sind. Durch anhimmelnde Blicke und Berührungen soll er der Musikerkollegin etwas nähergekommen sein. Beim Rauchen vor der Tür will wohl ein Vereinsmitglied auch gesehen haben, dass es beinahe zum Kuss gekommen sei, wobei alles vom Angeklagten ausgegangen sein soll.

Die drei anderen auf dem Zeugenstuhl – die jeweils sehr lange vor der Türe auf ihre Vernehmung warten mussten – bestätigten dies nicht. Ihnen sei nichts dergleichen aufgefallen. Interessant für Prozessbeobachter ist auch, dass es bei besagten Probenwochenenden wohl nie geschlechtergetrennte Zimmer gab.

Der Angeklagte hätte wohl bei einem Kollegen nächtigen sollen, der sehr laut schnarcht, und machte sich deshalb mitten in der Nacht auf die Suche nach einem anderen Quartier. So soll er dann schließlich beim späteren Opfer gelandet sein. In getrennten Betten. Eine Zeugin sagte aus, sie habe beim Blick ins Zimmer am nächsten Morgen das Opfer komplett zugedeckt und den Angeklagten in seinem Bett komplett bekleidet vorgefunden.

An besagtem Morgen seien wohl beide „etwas komisch“ gewesen. Er sei während der Probe plötzlich joggen gegangen und sie habe sich wortkarg zurückgezogen und wollte nach Hause.

Beide Verhaltensweisen hatten die Vereinsmitglieder zunächst dem erhöhten Alkoholkonsum und seinen Nachwirkungen zugeschrieben. Der Vorfall muss die Frau allerdings so mitgenommen haben, dass sie sich einen Tag später einer Kollegin anvertraute, zur Gynäkologin und später zur Polizei ging, um Anzeige zu erstatten.

Die körperlichen Wunden sind verheilt – die seelischen bleiben

Obwohl die körperlichen Wunden irgendwann verheilt waren, kam das Opfer wohl psychisch nicht mit dem Geschehen klar. Sie verbrachte viele Monate in einer Psychiatrie und soll seither schon zwei Suizidversuche unternommen haben, sei laut ihrer Schwester inzwischen gar ein Pflegefall. „Es ging immer um dieses Geschehen. Sie konnte nie damit abschließen. Inzwischen ist sie ein ganz anderer Mensch“, erklärte die ehemalige Arbeitskollegin dem Richter.