Vergewaltigung im Zollernalbkreis: Das Opfer ist jetzt ein Pflegefall

Während eines Probenwochenendes in einer Heuberggemeinde soll eine Frau von einem Musikerkollegen im Schlaf vergewaltigt worden sein.
Hatte man am ersten Prozesstag die Vergewaltigung einer Frau beim Probewochenende noch größtenteils nichtöffentlich abgehalten, um das Opfer zu schützen, so forderte Richter Bernd Koch bei der Fortsetzung am Amtsgericht Hechingen reichlich Geduld von den sechs geladenen Zeugen. Die Verhandlung wurde nämlich bis zum Abend geführt. Zudem wurden drei weitere Prozesstage anberaumt. Der nächste am 18. Februar.