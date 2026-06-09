Vergewaltigung an Albstädter Klinik: Eine weitere Patientin aus Balingen hat Anzeige erstattet

Auch wenn der zweite Verhandlungstag vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Hechingen nur von sehr kurzer Dauer war, so könnte der Prozess um die schwere Vergewaltigung ein noch größeres Ausmaß annehmen, als zunächst angenommen. Wie der Vorsitzende Richter Volker Schwarz am Montagmittag (8. Juni) in der öffentlichen Verhandlung mitteilte, habe sich nach der Berichterstattung über den ersten Verhandlungstag am 29. Mai eine weitere Patientin aus Balingen am 1. Juni bei der Kriminalpolizei in Balingen gemeldet und Anzeige erstattet.

Patientinnen wehrlos gemacht Bislang ging man von zwei Fällen aus, die der 37-jährige Krankenpfleger auch bereits gestanden hat. Wie berichtet, soll der Rumäne als Angestellter einer Leiharbeitsfirma bei verschiedenen Kliniken in Deutschland beschäftigt gewesen sein. Zuletzt in Balingen und danach in Albstadt. Hier soll es auch zu den beiden Vorfällen während der Nachtschicht gekommen sein. Am 19. Juli 2025 wurde einer Patientin vom Angeklagten ein Mittel verabreicht, das sie in einen tiefen Schlaf versetzte, sodass er sie entkleiden und im Intimbereich berühren konnte, bevor er ihr ein OP-Flügelhemd anzog. Diese Tat hat der Angeklagte eingeräumt.

Des Weiteren die Handlung am 23. August 2025, als er einer anderen Patientin ein starkes Schlafmittel zur Einnahme empfahl. Als sich diese schließlich im Dämmerschlaf befand, öffnete er den Reißverschluss seiner Hose, um die Hand der Frau an sein Geschlechtsteil zu führen. Obwohl die Patientin immer wieder kurz aufwachte, konnte sie sich gegen die Handlungen aufgrund der Wirkung des verabreichten Medikamentes nicht wehren. Am ersten Verhandlungstag hatte der Angeklagte, dem ein vereidigter Übersetzer für Rumänisch zur Seite gestellt wurde, erklärt, er schäme sich und bereue sein Handeln zutiefst. Es seien Blackouts gewesen, die er sich selbst nicht erklären könne, da er in keiner Hinsicht sexuelle Abarten bevorzuge.

Überforderung als Erklärung

Als Erklärung für die schwere Vergewaltigung ihm anvertrauter Patientinnen sprach der inzwischen 37-Jährige von sozialer Isolation und Überforderung. Weil bei seinem Sohn Autismus und ADHS festgestellt worden seien, was eine kostspielige Therapie in Rumänien nach sich ziehe, sei er nach Deutschland gekommen und habe vor allem Nachtschichten und Überstunden geleistet, um entsprechend viel Geld zu verdienen. In seiner kurzen Freizeit, die er zusammenlegte, sodass er mehrere Tage am Stück freihatte, sei der Vater dann in die Heimat geflogen und habe sich um die Therapie des einzigen Kindes gekümmert, damit die Ehefrau entlastet sei. Diese habe sich inzwischen vom Angeklagten scheiden lassen, war bei Prozessauftakt zu erfahren.

Außerdem wurden auf dem Smartphone des examinierten Krankenpflegers mehrere Fotos und Videos mit nackten Unterleibsaufnahmen von Frauen gefunden – offensichtlich im Klinikumfeld. Die Kriminalpolizei werte das Handy derzeit weiter aus, ließ Richter Volker Schwarz am Montag wissen. Auch sollen am dritten Verhandlungstag, am 26. Juni ab 9 Uhr, weitere Zeuginnen darüber Aufschluss geben, ob es womöglich noch zu weiteren Vorfällen von schwerer Vergewaltigung gekommen sei. Letztlich gehe es um die Glaubhaftigkeit des abgelegten Geständnisses, wie der Richter erklärt. Auch wird dann der psychiatrische Sachverständige wieder das Prozessgeschehen verfolgen, der am zweiten Verhandlungstag verhindert war.

Opfer in psychiatrischer Behandlung

Eine der beiden Geschädigten, die im Prozess als Nebenklägerinnen auftreten, befindet sich seit dem Geschehen in psychiatrischer Behandlung, weshalb sie wahrscheinlich nicht in Gegenwart des Angeklagten aussagen muss. Die Öffentlichkeit werde bei der Vernehmung der Zeugin ohnehin wieder ausgeschlossen, wie es hieß. Am Montagmittag wurde vor allem die Zurkenntnisnahme von Laborberichten im Selbstleseverfahren angeordnet. Vielleicht lag es an den relativ hohen Temperaturen des Tages, dass sich der Angeklagte in der kurzen Zeit, die er auf der Anklagebank zubringen musste, wiederholt mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn wischte. Allerdings dürften die weiteren mindestens vier Zeugenaussagen dem Angeklagten ebenfalls zusetzen. Am 4. Dezember wurde der Krankenpfleger in Rumänien in Auslieferungshaft genommen und am Tag darauf ausgeliefert. Seither sitzt er in Deutschland in Untersuchungshaft.

Vorwürfe laut Anklageschrift

Schwere Vergewaltigung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und sexuellem Missbrauch von Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen, sowie schwerer sexueller Übergriff in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen werden dem zum Tatzeitpunkt 36-jährigen Krankenpfleger vorgeworfen.