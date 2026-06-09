Vergewaltigung an Albstädter Klinik: Eine weitere Patientin aus Balingen hat Anzeige erstattet

Nachdem zwei Fälle von schwerer Vergewaltigung durch einen Krankenpfleger an einer Albstädter Klinik verhandelt werden, hat sich noch ein mutmaßliches Opfer gemeldet.
Auch wenn der zweite Verhandlungstag vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Hechingen nur von sehr kurzer Dauer war, so könnte der Prozess um die schwere Vergewaltigung ein noch größeres Ausmaß annehmen, als zunächst angenommen. Wie der Vorsitzende Richter Volker Schwarz am Montagmittag (8. Juni) in der öffentlichen Verhandlung mitteilte, habe sich nach der Berichterstattung über den ersten Verhandlungstag am 29. Mai eine weitere Patientin aus Balingen am 1. Juni bei der Kriminalpolizei in Balingen gemeldet und Anzeige erstattet.