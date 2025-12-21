US-Präsident Trump befiehlt einen Vergeltungsschlag gegen den IS in Syrien. Das amerikanische Engagement im Nahen Osten wächst wieder: vor allem im früheren Bürgerkriegsland.
Die USA blasen ihren geplanten Rückzug aus Syrien ab und verstärken stattdessen ihr Engagement in dem strategisch wichtigen Nahost-Land. Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Raketen der USA griffen am Freitag mehr als 70 Verstecke des Islamischen Staates in Syrien an, um den Tod von drei Amerikanern bei einem IS-Anschlag letzte Woche zu rächen.