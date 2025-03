Bei der Hauptversammlung in der Markgrafenhalle informierte Gesamtkommandant Joachim Theurer im Schnelldurchlauf über den Mannschaftsstand im Jahr 2024, Aus- und Weiterbildungen, Belastungsübungen, den Fuhrpark und weitere Statistiken.

Die meisten Mitglieder (55) hat demnach die Feuerwehr der Kernstadt, gefolgt von Überberg (39), Wart (35), Spielberg (35) und Walddorf (34). Dass die Zahlen stabil geblieben seien und der Altersdurchschnitt unter 40 Jahren liege, freut Theurer.

Im vergangenen Jahr wurden 91 Einsätze gefahren, besonders im Januar (10), April (10), September (11) und November (10). In den meisten Fällen (41) handelte es sich um technische Hilfeleistungen, darunter viele Türöffnungen. Neun verletzte Personen mussten gerettet werden, sechs nach einem Verkehrsunfall. Es gab acht Klein- und fünf mittelschwere Brände, aber kein Großfeuer.

„Ohne Atemschutz sind wir aufgeschmissen“

Auf die Aus- und Fortbildung legt man großen Wert. Durchgeführt wurden im zurückliegenden Jahr zwei Funk-, zwei Truppmann- und ein Truppführerlehrgang. Geprobt wurde der Umgang mit der Drehleiter. 401 Feuerwehrleute – 282 aus dem Kreis Calw und 119 aus dem Kreis Freudenstadt – nahmen an Belastungsübungen teil. Seit dem Jahr 2004 besteht in Altensteig die Möglichkeit, sich den Herausforderungen am Brandcontainer zu stellen. Von dem Angebot haben bisher 147 Feuerwehren aus ganz Baden-Württemberg – darunter 22 aus dem Kreis Calw – Gebrauch gemacht.

Dass möglichst viele Aktive Atemschutzträger sein sollten, wurde von Theurer bei der Hauptversammlung in Erinnerung gerufen. „Ohne Atemschutz sind wir aufgeschmissen“. Dass in der Werkstatt im letzten Jahr ehrenamtlich 3886 Prüfungen durchgeführt wurden – darunter 1292 Lungenautomaten und 1065 Masken – ließ er nicht unerwähnt.

Gern erinnert sich der Gesamtkommandant an den „Blaulichttag“ am 21. April in Altensteig, den Floriansgottesdienst am 4. Mai in der katholischen Heilig-Geist-Kirche und an die Schauübung aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der Abteilung Wart. Die Hauptübung der Gesamtwehr fand nach einem angenommenen Brand bei den Röhrenwerken Walddorf statt.

In Kurzberichten informierten die Kommandanten der Abteilungen Altensteig-Stadt (Marc Junger), Altensteigdorf (Clemens Landenberger), Berneck (Jochen Hagel),Garrweiler (Christian Klaiß), Hornberg (Kathrin Seeger), Spielberg (Wolfgang Bross), Überberg (Marcus Kalmbach), Walddorf (Marc Luginsland) und Wart (Benjamin Hihn) über Mannschaftsstärke, Übungen und andere Dinge.

Jugendfeuerwehr hat 48 Mitglieder

Die Jugendfeuerwehr wird von Sebastian Seeger und Kevin Großmann geleitet. Ihr gehören aktuell 34 Jungen und 14 Mädchen an. Bei 22 Übungen wurden verschiedene Szenarien durchgespielt. Highlight im laufenden Jahr ist das Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager vom 11. bis 15. Juni in Simmersfeld-Fünfbronn.

Der Kassenbericht wurde von Olaf Günther kurz und bündig erstattet. Der stellvertretende Bürgermeister Albrecht Joos bescheinigte der Wehr, auf Höhe der Zeit und hochmotiviert zu sein. Der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses steht für ihn außer Frage.

Kreisbrandmeister Dirk Patzelt war des Lobes voll über die Altensteiger Wehr. Um sie müsste man sich keine Sorgen machen, auch nicht beim Nachwuchs. Der Kreis sei im Besitz von 15.000 Sandsäcken, 100 Feldbetten, mobilen Rollwagen und mobilen Zapfstellen. Für Patzelt war es aus Altersgründen sein letzter Rechenschaftsbericht. Die Stelle wurde zum 1. Mai 2025 neu ausgeschrieben. Bis jetzt habe man aber noch keinen direkten Nachfolger gefunden.

„Jeder Euro in der Feuerwehr ist ein gut angelegter Euro“, versicherte der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Calw, Markus Fritsch. Er lud die Versammlung zum Blaulichttag am 22. Juni nach Calw und zur Vorstellung der psychosozialen Notfallversorgung am 15. Oktober ein. Feuerwehrkommandant Ingo Waßilowski nahm die Gelegenheit wahr, sich für die Teilnahme Altensteigs am 150. Jubiläum in Egenhausen zu bedanken.

Zum Schluss der Versammlung blickte Theurer in die Zukunft. Man warte sehnsüchtig auf die Übergabe des Mannschaftstransportwagens an die Abteilung Altensteig-Stadt. Die Beauftragung des Löschfahrzeuges LF 10 für Überberg sei erfolgt. Ein weiteres Thema sei der Einsatzstellendigitalfunk. Zum Schluss hatte „Ede“ Theurer noch einen persönlichen Wunsch: das gemeinsame Foto aller Feuerwehrfahrzeuge der Gesamtwehr auf dem Altensteiger Turmfeld.

Ehrungen

40 Jahre, Ehrennadel in Gold

Robert Klaiß, Manfred Pfeiffer und Karl Hans Hartmann

25 Jahre, Ehrenzeichen in Silber

Simon Großmann, Markus Dressle, Kenan Teker, Helmut Binder, Martin Lutz, Kay Radtke, Matthias Rothfuß und Frank Schaible

15 Jahre, Anstecknadel in Bronze

Tobias Frey, Manuel Burkhardt, Pascal Kittschke, Nadja Großmann, Thomas Alfred Lutz, Hans-Günther Göllner und Daniel Roller