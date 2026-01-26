Vergangenen Sommer gegründet: Winkler Hexen aus Langenwinkel tilgen weißen Fleck auf der Fasentlandkarte

Auch in Langenwinkel gibt es nun eine Narrenzunft. Die Winkler Hexen nehmen bereits mit 29 Hästrägern an Umzügen teil. Das älteste Mitglied ist 50, das Jüngste drei Jahre alt.
Eine lange, spitze Nase, tiefe, dunkle Augenhöhlen und ein ungesunder Teint: So sehen die Hexengesichter aus Langenwinkel aus. Olivgrüne Westen sowie beerenfarbene Halstüchter und Rockschürzen lockern die düstere Erscheinung auf. Die Kostümfarben suchten weibliche Mitglieder aus, während Maskenschnitzer Berthold Eble aus Nordrach die Holzmasken gefertigt hat, erzählt der Vorsitzende Ron Rothmann beim Treffen mit unserer Redaktion.