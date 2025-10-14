Vergabe von letztem Gewerk: Arbeiten am Aichhalder Kinderhaus stehen kurz vor Abschluss

1 Beim Anbau an das Kinderhaus Aichhalden wurden mit den Außenanlagen das letzte größere Gewerk vergeben. Foto: Herzog Beim Erweiterungsanbau des Kinderhauses Aichhalden wurden mit dem Gewerk Außenanlagen die letzten Arbeiten vergeben.







Die Ausschreibung der Außenanlagen erfolgte in beschränkter Form. Von sieben angeschriebenen Firmen, ein Angebot zu unterbreiten, kamen vier Unternehmen dieser Aufforderung nach. Das wirtschaftlichste Angebote legte die Firma Müller & Wilhelm Gartengestaltung aus Sulgen mit 182 600 Euro vor, wie Bauhofleiter und Gebäudemanager Ralf Herzog in der Sitzung des Gemeinderats bekanntgab. Mit dem Ausschreibungsergebnis zeigten sich Bürgermeister Michael Lehrer und der Gemeinderat sehr zufrieden. Die Kostenberechnung lag um 16,8 Prozent, beziehungsweise um knapp 31 000 Euro höher. Die Vergabe an die Sulgener Firma erfolgte vom Ratsgremium einstimmig.