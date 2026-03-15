Vergabe von Gutachten: Welche Gefahr droht für Aichhalder Trinkwasser?

Die Gemeinde gibt 6800 Euro für ein Ingenieurbüro aus, um das Risikopotenzial des Trinkwassereinzugsgebiets zu bewerten.
Seit Dezember 2023 gibt es eine Trinkwassereinzugsgebiets-Verordnung, die eine EU-Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch umsetzt. Wie Kämmerer Philipp Stahl in der Sitzung des Gemeinderats erläuterte, würden mit der Verordnung alle Betreiber von Wassergewinnungsanlagen mit mindestens 50 zu versorgenden Personen verpflichtet, die europäischen Regularien umzusetzen.