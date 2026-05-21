Vergabe von Grundstücken: Wie sich der Schenkenzeller Rat das Bauen im Ort wünscht

Derzeit herrscht in Schenkenzell kein Bauboom. Aktuell gibt es im Kernort noch acht, im Ortsteil Kaltbrunn drei freie Bauplätze. Die Zeit, bis der Bau von Eigenheimen wieder attraktiver wird, soll genutzt werden, eine eigene Richtlinie für die Vergabe zu erstellen. Wie in vielen anderen Kommunen auch wurden in Schenkenzell Bauplätze eines neuen Wohnbaugebiets nach dem Windhundverfahren vergeben. Im Gemeinderat wurde jedoch der Wunsch geäußert, künftig bei der Vergabe an Bewerber besondere Merkmale berücksichtigen zu können.

In die von der Verwaltung erarbeitete Richtlinie flossen Kriterien des Gemeindetags und Merkmale verschiedener Modelle ein, die Bürgermeister Bernd Heinzelmann in der Sitzung des Gemeinderats vorstellte. Der Gemeinde sei es wichtig, bei der Bauplatzvergabe die Grundsätze der Gleichbehandlung, Transparenz und Diskriminierungsfreiheit zu verfolgen. Kein Bewerber habe einen Rechtsanspruch auf die Zuteilung eines Baugrundstücks, sondern nur die fehlerfreie Ausübung der Gemeinde in deren Ermessen. Die erstellte Richtlinie sei somit keine Rechtsnorm, sondern eine Verwaltungsvorschrift, an die die Kommune gebunden sei, erläuterte der Bürgermeister. Die zugrundeliegenden Kriterien müssten sachlich, nachvollziehbar und nicht diskriminierend sein, ansonsten seien sie nicht zulässig und anfechtbar.

Hinzuziehung von Muster

Vom Gemeindetag seien Musterkriterien für die Vergabe von Bauplätzen zum vollen Wert mit Berücksichtigung des Einkommens und Vermögens der Bewerber entwickelt worden, die in den Schenkenzeller Entwurf der Richtlinien eingeflossen seien.

„Wenn beispielsweise ortsbezogene Kriterien berücksichtigt werden, dürfen sie maximal 50 der maximal zu erreichenden Punktzahl ausmachen“, erklärte Heinzelmann. Die Punkteverteilung in anderen Kommunen zeige, dass es bei Kriterien wie Familienstand, Alter der Kinder, Behinderung oder Pflegegrad eines im Haushalt lebenden Angehörigen oder ehrenamtliche Tätigkeit im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz Unterschiede gebe, oder sie gar nicht als Vergabekriterium herangezogen würden.

Unsere Empfehlung für Sie Neue Begegnungsstätte Feierliche Einweihung der Franz von Assisi Friedenskapelle in Schenkenzell Rund hundert Besucher kamen am Sonntagnachmittag in den Garten von Hans Kurt Rennig zum spirituellen Fest der Eröffnung des Gotteshauses.

Oft werde vorgegeben, dass das Gebäude oder die Hauptwohnung auf dem Baugrundstück vom Antragsteller selber bewohnt werden müsse. Andererseits führe es zu Punktabzug, wenn ein Bewerber bereits Eigentümer einer Wohnung, eines Hauses oder Bauplatz sei, klärte der Rathauschef auf. In der Diskussion stellten die Räte fest, wie schwierig für den Familienstand Punkte zu vergeben sind. So könnten unverheiratete Paare, die bisher nicht in einer gemeinsamen Wohnung leben, dies aber gerne tun wollen, schlechter dastehen. Ein Thema war auch, wie Rückkehrer behandelt werden sollen, da sie bei der Punktvergabe leer ausgingen. Überlegt wurde auch, ob ein Antragsteller, oder eine in gerader Linie verwandte Person, der/die bereits im Besitz eines unbebauten Wohngrundstücks ist, als Bewerber ausgeschlossen werden soll. Ein solches Vorgehen hätte bei den zuletzt ausgewiesenen Bauplätzen jedoch dazu geführt, dass wohl nicht alle verkauft worden seien.

Welche Vorgabe gesetzt ist

Ausgesprochen einig waren sich die Räte nur darin, die Selbstnutzung des Bauplatzes vorzugeben und den bürokratischen Aufwand in einem verträglichen Maß zu halten. Um Spekulationen auszuschließen, sollte den Antragstellern nach Zuteilung eines Bauplatzes eine Frist (drei bis fünf Jahre) vorgegeben werden, innerhalb der sie mit dem Bau beginnen müssen.

Einstimmig beauftragte das Ratsgremium die Verwaltung, den Richtlinienentwurf entsprechend der vorgebrachten Argumente zu überarbeiten.