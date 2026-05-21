Vergabe von Grundstücken: Wie sich der Schenkenzeller Rat das Bauen im Ort wünscht

Die Gemeinde will künftig Bauplätze nach eigenen Vergabekriterien vergeben.
Derzeit herrscht in Schenkenzell kein Bauboom. Aktuell gibt es im Kernort noch acht, im Ortsteil Kaltbrunn drei freie Bauplätze. Die Zeit, bis der Bau von Eigenheimen wieder attraktiver wird, soll genutzt werden, eine eigene Richtlinie für die Vergabe zu erstellen. Wie in vielen anderen Kommunen auch wurden in Schenkenzell Bauplätze eines neuen Wohnbaugebiets nach dem Windhundverfahren vergeben. Im Gemeinderat wurde jedoch der Wunsch geäußert, künftig bei der Vergabe an Bewerber besondere Merkmale berücksichtigen zu können.