Vergabe im Erbbaurecht: Stadt Schramberg sucht Investor für Villa Junghans

Die Stadtverwaltung schlägt vor bei ihrem Plan zur Ausschreibung einer Konzeptvergabe für die Villa Junghans im Erbbaurecht zu bleiben.
Stadträte und Verwaltung haben im November einige Möglichkeiten zur Reaktivierung der Villa diskutiert. Dazu zählten die Errichtung einer Stiftung, die Gründung einer Genossenschaft oder die Pächtersuche durch spezialisierte Makler. Die Konzeptvergabe mit folgendem Erbbaurecht und eine Pächtersuche mit anschließender Sanierung durch die Stadt parallel voranzutreiben, werde nicht favorisiert. Von einer Eigentumsaufgabe durch die Stadt rät die Verwaltung ab, auch soll nicht sofort mit der Sanierung gestartet werden, ohne dass man einen Pächter oder Investor gefunden hat. Stichwort: am späteren Bedarf vorbei sanieren. Daher soll genannter ursprünglicher Plan weiterverfolgt werden.