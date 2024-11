Verfrühtes Ende in Gruol

1 Vier Mal zückte die Schiedsrichterin am Sonntag die rote Karte (dieses Bild zeigt nicht die Schiedsrichterin und wurde nicht beim Spiel in Gruol aufgenommen). Foto: Eibner-Pressefoto /Memmler

Circa zehn Minuten vor dem Ende wurde die Partie zwischen der SGM Gruol/Erlaheim und dem FV Bisingen von der Schiedsrichterin abgebrochen. Es gibt unterschiedliche Meinungen zum Geschehen.









Beim Stand von 0:2 aus Sicht der SGM Gruol/Erlaheim wurde das Bezirksligaspiel gegen den FV Bisingen am Sonntag von Schiedsrichterin Malin Göbel abgebrochen. Die Hausherren waren zu diesem Zeitpunkt zudem nur noch zu neunt unterwegs. Hohe Wellen schlug der Abbruch auch in den sozialen Medien.