Verfolgungsjagd mit Polizei: 36-Jähriger rast alkoholisiert durch Balingen

1 Die Polizei wollte den 36-Jährigen anhalten. Dieser ignorierte jedoch die Signale - sowieo einige rote Ampeln. (Symbolfoto) Foto: dpa Alkoholisiert, ohne Führerschein oder Versicherungsschutz und mit gestohlenen Kennzeichen ist ein 36-Jähriger am Sonntagabend in Balingen vor der Polizei geflüchtet.







Der Fahrer fiel den Polizeibeamten laut Mitteilung gegen 23.30 Uhr in der Paulinenstraße auf und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei missachtete der Golf-Fahrer die Anhaltesignale der Beamten, indem er seinen Wagen in Richtung Stadtmitte beschleunigte. Auch von roten Ampeln lies er sich nicht stoppen. Nachdem er den Kreisverkehr in der Stingstraße/Charlottenstraße offenbar zu spät gesehen hatte und dort einen Unfall verursachte, flüchtete er weiter, bis er wenige Meter später durch den Verlust eines Reifens zum Anhalten gezwungen war.