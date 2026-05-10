Verfolgungsjagd in Wolfach: 14-Jähriger flieht vor der Polizei

1 Der Jugendliche Rollerfahrer versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Foto: Seeger (Symbolfoto) Nach einer Verfolgungsfahrt am Freitagabend ist die Polizei auf der Suche nach gefährdeten Verkehrsteilnehmern.







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Nach einer Verfolgungsfahrt am Freitagabend ist die Polizei auf der Suche nach gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Wie die Polizei berichtet, fiel den Beamten des Polizeireviers Haslach gegen 18 Uhr ein auf der Talstraße Höhe Sportplatz Kirnbach fahrendes Elektromotorrad ohne Kennzeichen auf. Als er die Polizei erkannte, beschleunigte der 14-jährige Zweiradfahrer sein Gefährt und fuhr weiter in Richtung Kirnbach. Der Jugendliche ignorierte dabei sämtliche Anhaltesignale. Am Ende der Talstraße bog er nach rechts in Richtung Grafenloch ab, wo er kurz nach der Abzweigung in einer Rechtskurve von seinem Fahrstreifen nach links abkam. Ein entgegenkommendes Auto konnte nur durch ein Ausweichen nach links einen Zusammenstoß verhindern. Der Zweiradfahrer gelangte auf den Grünstreifen und fuhr mehrere Meter einen Abhang hinunter, wo er zum Stehen kam. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen. Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und sein Elektromotorrad auch nicht für den Verkehr zugelassen war. Zeugen oder Personen, die durch die gefährliche Fahrweise möglicherweise geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781/21 42 00 zu melden.