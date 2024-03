Ein 22-jähriger Autofahrer ist unter Drogeneinfluss am Donnerstag vor einer Polizeistreife in Villingen geflüchtet. Die Beamten suchen Zeugen zu dem Vorfall.

Gegen 16.25 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der Vockenhauser Straße in Villingen ein hochmotorisierter Mercedes auf. Als der Fahrer den Streifenwagen sah, beschleunigte er die C-Klasse und flüchtete vor den Beamten. Dabei überholte er mehrere Fahrzeuge, während er in Richtung Obereschacher Straße fuhr. Die Polizei verfolgte den Fahrer mit Blaulicht und Martinshorn.

Nach einem kurzen Halt an der Abzweigung zur Berliner Straße flüchtete der Mann mit hoher Geschwindigkeit weiter über die Berliner Straße in ein angrenzendes Wohngebiet in der Tiroler Straße und raste dabei auch an Fußgängern und einem Kindergarten vorbei. In dieser Zeit verloren die Beamten den Mercedes kurzfristig aus den Augen, konnten den 22-Jährigen dann aber unmittelbar darauf im direkten Umfeld des von ihm mittlerweile abgestellten Mercedes in der Severin-Kern-Straße vorläufig festnehmen.

Bei der Festnahme leistete der offensichtlich unter Drogen stehende Mann heftig Widerstand, so dass er geschlossen werden musste.

22-Jähriger besitzt keinen Führerschein

Der 22-Jährige war den Polizeibeamten nicht unbekannt. Er war schon mehrfach mit einem Auto unterwegs, obwohl er keinen Führerschein hat. Auf Anordnung der verständigten Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten den Mercedes und nahmen dem Mann Blut ab. Der muss sich nun erneut in einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten.

Die Polizei bittet Zeugen oder Menschen, die durch die Fahrweise des 22-Jährigen gefährdet wurden, um weitere Hinweise. Sie können sich beim Polizeirevier Villingen unter der Rufnummer 07721/601-0 melden.