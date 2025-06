Verfolgungsjagd bei Mössingen: 45-Jährige flieht nach Unfall – Stop-Stick im Einsatz

1 Eine 45-jährige Polo-Fahrerin konnte am Mittwoch nur mit einem Stop-Stick angehalten werden. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa Nach einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen ist eine 45-Jährige mit ihrem VW Polo vor der Polizei geflüchtet. Die Verfolgung endete mit einem Stop-Stick.







Den ersten Ermittlungen zufolge war eine 45-Jährige am Mittwoch gegen 7.20 Uhr mit einem schwarzen VW Polo im Kreisverkehr an der L 383 zwischen Mössingen und Öschingen zweimal auf den vor ihr fahrenden Skoda eines 42-Jährigen aufgefahren. Wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet, entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro am Skoda. Anschließend fuhr die Polo-Fahrerin in Richtung Mössingen davon. Der 42-Jährige verständigte die Polizei.