1 Torlos trennten sich der FC Holzhausen und Normannia Gmünd. Im Hinspiel hatte der FC noch knapp die Nase vorne gehabt. Foto: Wagner

Auf Tore warteten die Zuschauer der Begegnung 1. FC Normannia Gmünd und dem FC Holzhausen vergeblich. Am Ende stand es in Schwäbisch Gmünder Jahnstadion in einem flotten Verfolgerderby 0:0, wobei die Gastgeber in der zweiten Hälfte etwas mehr vom Spiel hatten.















Link kopiert

Normannia Gmünd – FC Holzhausen 0:0 - Das Team von Trainer Zlatko Blaskic verlor zwar keines der letzten vier Spiele, die Gäste von Pascal Reinhardt und Emanuele Ingrao konnten aber den sieben Punkte Abstand zu den Schwaben wahren, was auch das Ziel war. In einer abwechslungsreichen Startphase hatte zunächst die Normannia die erste richtig gute Chance, als der Defensivverbund der Holzhauser nicht konsequent verschob, kam Torjäger Alexander Aschauer frei zum Abschluss, vergab aber diese gute Möglichkeit.

Kopfball auf die Latte

Für Holzhausen konnte Janik Michel die Führung erzielen, doch sein Kopfball landete auf der Latte statt im Tor. Auf der Gegenseite war es dann Max Brendle, der einen Treffer der Gmünder auf der Linie verhinderte. So blieb es bis zur Pause in einem guten Verbandsligaspiel trotz einiger Halbchancen auf beiden Seiten beim gerechten 0:0.

Nach dem Wechsel kamen die Platzherren besser in die Partie, während bei den Gästen nun vor allen Dingen das Positionsspiel einige Wünsche offen ließ. So lief bei Gmünd viel über die linke Seite, wo Jeremian Ibrahim für einige Unruhe sorgte. So hatte er eine Riesenmöglichkeit, schoss aber aus vier Metern nur Keeper Kevin Fritz ab, anschließend rettete Julian Oberle in höchster Not bravourös. Gleich danach wurde ein weiterer Abschluss in letzter Sekunde geblockt.

Marcel Sieber verletzt sich

Nach gut einer Stunde verletzte sich auch noch der so zuverlässige Marcel Sieber – wahrscheinlich am Außenband, für ihn rückte Simon Bok in den Defensivverbund und machte seine Sache sehr gut. Am Drücker waren aber weiterhin die Platzherren.

In der Schlussphase kam Gmünd nach bewährtem Muster wieder zu einer großen Chance, als Aschauer erneut eine Flanke von Jermaine Ibrahim nicht verwerten konnte. In der Folgezeit hätte Janik Michel fast den Spielverlauf auf den Kopf gestellt, doch auch ihm gelang der erlösende Treffer nicht, wie auch Kevin Müller, dessen Schuss vorbei ging. Als der Ball dann für die Schwaben im Netz lag, wurde er zurecht wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. So blieb es beim Remis, was dem FC Holzhausen wesentlich mehr hilft, als den um Verkürzung des Abstands bemühten Gmündern.

Trainerstimmen:

Pascal Reinhardt (FC Holzhausen): "Wir haben den Gegner in der Tabelle auf Distanz gehalten, das war unser Ziel und deshalb bin ich mit dem Remis zufrieden, zumal die Normannia in der zweiten Hälfte Vorteile hatte. Wir haben wieder einmal zu Null gespielt, was mich sehr freut. Leider hat sich Marcel Sieber verletzt, hier will ich aber noch keine Prognose abgeben."

Emanuele Ingrao (FC Holzhausen): "Ich kann mit dem Punkt gut leben, zumal er Auftrieb vor den zwei englischen Wochen in Folge geben sollte. Schade, dass wir unsere wenigen Offensivaktionen nicht nutzen konnten. Die erste Halbzeit war richtig gut, auch wenn es wenig Torszenen zu sehen gab. Am Ende geht das Ergebnis vollkommen in Ordnung."

Mannschaft:

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Sven Ramic, Marius Oberle, Kevin Müller, Janik Michel, Domenico Mosca (69. Julian Oberle), Fabio Pfeifhofer, Max Brendle, Marcel Sieber (66. Simon Bok), Oliver Grathwol (88. Marc Wissmann), Nils Schuon.

Schiedsrichter: Christian Specker

Assistentem: Tom Schmidt, Roland Maier

Zuschauer: 100

Tore: keine