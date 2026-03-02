Verfassungsschutz: Keine Beschwerde gegen AfD-Entscheidung im Eilverfahren

Die AfD bleibt vorerst Verdachtsfall: Gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln im Eilverfahren wird keine Beschwerde eingelegt. Was das für das weitere Vorgehen bedeutet.
Berlin - Die Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts zur Einstufung der AfD wird im Eilverfahren nicht vor dem Oberverwaltungsgericht landen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums teilte der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mit: "Eine Beschwerde gegen den Beschluss des VG Köln im Eilverfahren ist nicht vorgesehen."