Verfassungsfeindliche Parolen geschrien: Frau mit drei Promille sorgt im Europa-Park für Unruhe

Handwerker machen böse Entdeckung Asbest zieht Hallensanierung in Orschweier in die Länge

Bei Bodenarbeiten in der Orschweierer Halle wurde eine böse Entdeckung gemacht. Die Entfernung des Krebserregers wirft den Zeitplan zurück und treibt die Kosten in die Höhe. Glück im Unglück: Die Stadt Mahlberg kann an anderer Stelle kräftig sparen.