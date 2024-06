1 Vom nächsten Jahr an wird es für viele teurer werden. Foto: picture alliance/dpa/Bernd Weißbrod

Verfahren vor den Finanzgerichten sind in der Regel nicht im Fokus einer breiten Öffentlichkeit. Deswegen sind deren Regeln auch nicht so bekannt. Die Öffentlichkeit kann etwa bei einer mündlichen Verhandlung ausgeschlossen werden, wenn der Kläger das so will. Bei den beiden Verfahren, welche kommenden Dienstag vor dem Finanzgericht des Landes in Stuttgart verhandelt werden, ist das nicht zu erwarten. Im Gegenteil. Die Kläger suchen die Öffentlichkeit – mit gutem Grund. Vom Ausgang der Angelegenheit ist mehr oder weniger jeder Baden-Württemberger betroffen.