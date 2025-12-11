Verfahren wegen Geburtstagsgruß: „Beispiel staatlicher Praxisferne“ – Boris Palmer bittet Innenminister um Hilfe

Ein Datenschutz-Verfahren wegen eines Geburtstagsgrußes im Amtsblatt bringt den Tübinger OB dazu, sich an Innenminister Strobl zu wenden. Das will Palmer erreichen.
Klaus Dehner aus dem Tübinger Stadtteil Unterjesingen wollte nicht, dass ihm öffentlich im Amtsblatt zu seinem 75. Geburtstag gratuliert wird. Auf welcher Rechtsgrundlage dies geschehen sei, wollte er aus dem Rathaus in seinem Ort wissen. Die Antwort stellte den Juristen nicht zufrieden, also wandte er sich an den baden-württembergischen Landesdatenschutzbeauftragten. Dass der gleich ein Verfahren gegen die Stadt Tübingen in die Wege leiten würde, das habe er nicht erwartet. Erfahren hat der 75-Jährige davon, als OB Boris Palmer die Sache kürzlich öffentlich gemacht hat.