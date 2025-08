Verfahren um Hotelrechnung: Prozess gegen Jimi Blue Ochsenknecht am 22. August

Prozess gegen Jimi Blue Ochsenknecht am 22. August

1 Jimi Blue Ochsenknecht darf bis zu seinem anstehenden Prozess Österreich nicht verlassen. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa Es begann mit einem Hotelaufenthalt in Tirol. Weil der Schauspieler die Rechnung nicht bezahlte, geriet er ins Visier der Strafjustiz. Nun soll der Fall in einem kurzen Prozess geklärt werden.







Link kopiert



Innsbruck - Der Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht muss am 22. August wegen mutmaßlichen schweren Betrugs in Österreich vor Gericht. Der Prozess rund um eine unbezahlte Hotelrechnung soll innerhalb einer Stunde am Landgericht Innsbruck über die Bühne gehen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Zuvor hatte die "Tiroler Tageszeitung" über den Termin berichtet.