Ein neuer UN-Bericht legt schockierende Details zum Anstieg sexueller Gewalt in 21 Konfliktregionen offen – und sorgt für heftige Reaktionen aus Israel.
New York - Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge hat der Einsatz von sexueller Gewalt in Konflikten deutlich zugenommen. "2025 ist die Zahl der dokumentierten Fälle von sexueller Gewalt, eingesetzt als Kriegstaktik, Folter, Terrorismus und politische Repression, dramatisch angestiegen. Die Fälle waren durch extreme Brutalität gekennzeichnet und richteten sich überwiegend gegen Frauen und Mädchen", sagte Pramila Patten, Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für sexuelle Gewalt in Konflikten, in New York.