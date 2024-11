Vereinte Nationen: Trump will Abgeordnete Stefanik zur UN-Botschafterin machen

1 Stefanik zeichnete sich in den vergangenen Jahren als treue Verbündete Trumps aus. (Archivbild) Foto: Mark Schiefelbein/AP

Donald Trump hat die nächste Personalentscheidung getroffen. Eine Verbündete aus dem Kongress soll UN-Botschafterin werden.









Link kopiert



Washington - Der designierte US-Präsident Donald Trump will die republikanische Abgeordnete Elise Stefanik zur Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York machen. Die 40-Jährige ist in den vergangenen Jahren immer wieder als eine loyale Verbündete Trumps in Erscheinung getreten. So schwenkte Stefanik auf seine falschen Behauptungen über Betrug bei der Präsidentenwahl 2020 ein.