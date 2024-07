Vereinte Nationen: Deutsche Diplomatin Schmid soll UN-Vollversammlung führen

2 Momentan noch Generalsekretärin der OSZE: Helga Schmid Foto: Lisa Leutner/AP/dpa

193 Länder kommen in der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York zusammen. Künftig soll eine Deutsche das Weltparlament führen, die als Diplomatin bereits Geschichte schrieb.









Link kopiert



New York - Die deutsche Top-Diplomatin Helga Schmid soll ab kommendem Jahr Präsidentin der UN-Vollversammlung in New York werden. Die Bundesregierung habe die 63-Jährige am Mittwoch für das hohe Amt am Hauptsitz der Vereinten Nationen nominiert, hieß es aus dem Auswärtigen Amt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Da - wie bei dem Posten üblich - keine Gegenkandidaten erwartet werden, gilt die Berufung Schmids für ein Jahr von Anfang September 2025 an als sicher.