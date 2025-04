Aufstellen des Maibaums und Hockete in Sulgen

1 Der Maibaum ist fertig zur Aufstellung am Mittwoch. Foto: Herzog

Erst den Maibaum aufstellen, hinterher gemütlich in der Pausenhalle der Schule zusammensitzen und beim „Bock auf Mai“ des Musikvereins Sulgen in den Wonnemonat hineinfeiern – das ist in Sulgen möglich.









Am Mittwochabend, 30. April, ist im Stadtteil Sulgen ab 18 Uhr wieder einiges geboten. Unter der Federführung des Vereinsrings Sulgen wird in einer beispielhaften Gemeinschaftsaktion in Sulgen-Mitte beim Narrenbrunnen wieder der Maibaum aufgestellt.