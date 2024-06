1 Auf der nächsten VfB-Mitgliederversammlung wird es zur Nachwahl für den vakanten Präsidiumsposten kommen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Nachfolge des zurückgetreten Christian Riethmüller kann auf der nächsten Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart konkret angegangen werden. Denn der Vereinsbeirat hat sich entschieden, wen er vorschlägt.









Der Vereinsbeirat des VfB Stuttgart hat in den vergangenen Tagen den Kandidaten für den vakanten Präsidiumsposten auf den Zahn gefühlt – in intensiven Gesprächen. Das Ergebnis: Andreas Grupp und Bertram Sugg werden auf der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten am 28. Juli zur Wahl gestellt. Einer von ihnen soll Christian Riethmüller nachfolgen, der im vergangenen April aus Präsidium und Aufsichtsrat zurückgetreten war.