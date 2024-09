1 Etliche Vereinsvertreter kamen zum Vereinspatrozinium am Freitagabend in ihrer Tracht, Uniform oder im Vereins-T-Shirt zum Gottesdienst. Foto: Ramsteiner

Der schwache Besuch des Hausacher Vereinspatrozinium am Freitag wirft Fragen auf, ob und wie dieser mehr als 50 Jahre alte Brauch künftig gefeiert werden soll. Einige halten die Veranstaltung für überholt.









Im vergangenen Jahr feierten die Hausacher Vereine das halbe Jahrhundert ihres Vereinspatroziniums, das in früheren Jahren deutlich bessere Zeiten gesehen hat. Dafür, dass Hausach rund 50 Vereine hat, was das Häuflein eher klein, das sich am Freitagabend in der großen Stadtkirche verlor.