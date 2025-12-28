Vereinslos, nun Champions League?: 83 Minuten in Villingen, nun Millionenobjekt der Bundesliga-Clubs

Vor gut einem Jahr kickte er 83 Minuten lang in Villingen, nun liegt Younes Ebnoutalib nicht nur ein Millionen-Angebot eines deutschen Champions League-Teilnehmers auf dem Tisch.
21. September 2024 – im Friedengrund kommt es zum Duell des BW-Meisters aus Villingen und des Hessenchampions aus Gießen. Die Mittelhessen setzen in der MS Technologie-Arena im Sturm auf einen zuvor vereinslosen und ablösefreien Youngster, dessen Karriere nach (Nachwuchs) Stationen beim SV Wehen Wiesbaden und dem AC Perugia (Italien) in einer Sackgasse steckt. Beim Regionalliga-Aufsteiger aus Gießen will sich der heute 22-Jährige für höhere Aufgaben empfehlen.