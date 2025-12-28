Vereinslos, nun Champions League?: 83 Minuten in Villingen, nun Millionenobjekt der Bundesliga-Clubs

Vor gut einem Jahr kickte er 83 Minuten lang in Villingen, nun liegt Younes Ebnoutalib nicht nur ein Millionen-Angebot eines deutschen Champions League-Teilnehmers auf dem Tisch.

21. September 2024 – im Friedengrund kommt es zum Duell des BW-Meisters aus Villingen und des Hessenchampions aus Gießen. Die Mittelhessen setzen in der MS Technologie-Arena im Sturm auf einen zuvor vereinslosen und ablösefreien Youngster, dessen Karriere nach (Nachwuchs) Stationen beim SV Wehen Wiesbaden und dem AC Perugia (Italien) in einer Sackgasse steckt. Beim Regionalliga-Aufsteiger aus Gießen will sich der heute 22-Jährige für höhere Aufgaben empfehlen.

FC 08 Villingen Als der Angreifer in Villingen in der Startelf der Gäste steht, wissen Coach Mario Klotz und Co. schon, dass sie auf den jungen Stürmer enorm aufpassen müssen. Drei Treffer hat Younes Ebnoutalib in sieben Regionalliga-Spielen bereits zuvor für Gießen erzielt.

Doch an 08-Torwart Andrea Hoxha kommt Ebnoutalib an diesem sommerlichen Sonntag vor 850 Zuschauern nicht vorbei. Einmal rettet Hoxha stark per Fußabwehr gegen den Stürmer, der damals auf Transfermarkt.de noch ohne Marktwert auftaucht. Nach 83 Minuten muss Ebnoutalib den Rasen verlassen. Am Ende heißt es im Aufsteigerduell 1:1.

Bis zur Winterpause 2024/25 knipst Younes Ebnoutalib insgesamt sechsmal für den FC Gießen, dann schnappt sich Zweitligist SV Elversberg das große Sturmtalent – für angeblich nur 50 000 Euro.

Sein Marktwert ist inzwischen auf 150 000 Euro gestiegen. Nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr in Elversberg startet der 22-Jährige in der aktuellen Saison richtig durch. Ebnoutalib führt derzeit die Torschützenliste der 2. Bundesliga mit zwölf Treffern an.

Klar, dass da vor allem ein Verein aus seiner Geburtsstadt großes Interesse bekundet. Eintracht Frankfurt soll jedoch mit einem ersten Angebot für den Torjäger abgeblitzt sein.

Der Zweitligist habe ein Angebot über 6,5 Millionen Euro abgelehnt, berichtet die „Bild“-Zeitung. Demnach soll die SVE, dort hat er noch einen Vertrag bis 2028, bei einer Summe um die zehn Millionen Euro gesprächsbereit sein. Bundesliga-Kontrahent VfL Wolfsburg will angeblich den Stürmer ebenfalls verpflichten.

463 Tage

Mittlerweile ist das „Preisschild“ von Younes Ebnoutalib bei transfermarkt.de auf sechs Millionen Euro gestiegen. Innerhalb von 463 Tagen – damals spielte der Stürmer 83 Minuten lang für Gießen in Villingen – hat sich der 22-Jährige also zu einem der begehrtesten deutschen Sturmtalente entwickelt.

Sollte die Eintracht das Rennen machen, könnte Ebnoutalib schon am 21. Januar 2026 erstmals in der Champions League auflaufen. Dann geht es für die Frankfurter zu Qarabag Agdam aus Aserbaidschan.