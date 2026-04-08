Vereinslegende verlässt SC Lahr: Johannes Wirth über die Gründe für seinen Wechsel zum SV Rust

Mit Johannes Wirth verlässt eine der prägenden Figuren des vergangenen Jahrzehnts den SC Lahr in Richtung SV Rust. Mit unserer Redaktion hat er darüber gesprochen.
Der SC Lahr ohne Johannes Wirth? Kaum vorstellbar. Seit der Gründung des Vereins im Jahr 2015 ist der Mittelfeldspieler Teil des Verbandsliga-Kaders. Als einziger aktiver Spieler absolvierte er alle SCL-Saisons. Im Sommer wechselt der 33-Jährige nach insgesamt 23 Jahren beim Lahrer FV und dem SC Lahr nun zum Bezirksligisten SV Rust. Mit unserer Redaktion hat er über die Gründe und seine persönlichen Höhepunkte aus 23 Jahren Fußball in Lahr gesprochen.