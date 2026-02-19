Vereinsleben: Seinen 160. Geburtstag hat der Gesangverein Feuerbach groß gefeiert

Der Gesangverein Feuerbach blickt auf ein ereignisreiches Jahr voller Anlässe zurück.
Die Höhepunkte waren der Besuch aus Feuerbach Franken am Pfingstwochenende, direkt gefolgt vom Festwochenende anlässlich des Doppeljubiläums „750 Jahre Feuerbach“ und „160 Jahre Gesangverein Feuerbach“ im Juli. Das erfolgreiche Konzert „Ich bin nur gut, wenn keiner guckt – aber am besten mit ganz viel Publikum!“ bildete im November den krönenden Abschluss des Vereinsjahrs, hieß es bei der Generalversammlung. Mit dem Probenwochenende im September feierte der Chor sogar eine Premiere unter der Leitung von Dirigentin Ulrike Rombach.