Vereinsleben: Seinen 160. Geburtstag hat der Gesangverein Feuerbach groß gefeiert

Die Höhepunkte waren der Besuch aus Feuerbach Franken am Pfingstwochenende, direkt gefolgt vom Festwochenende anlässlich des Doppeljubiläums „750 Jahre Feuerbach“ und „160 Jahre Gesangverein Feuerbach“ im Juli. Das erfolgreiche Konzert „Ich bin nur gut, wenn keiner guckt – aber am besten mit ganz viel Publikum!“ bildete im November den krönenden Abschluss des Vereinsjahrs, hieß es bei der Generalversammlung. Mit dem Probenwochenende im September feierte der Chor sogar eine Premiere unter der Leitung von Dirigentin Ulrike Rombach.

Kinderchor: Auch die Kinder des Kinderchors blicken stolz auf zahlreiche Auftritte zurück. Gemeinsam mit anderen Chören sorgten sie im Sommer beim Format „Lörrach singt“ für beste Stimmung. Wie immer großen Spaß hatten die vier- bis zwölfjährigen Kinder beim Übernachtungswochenende im Bürgerhaus.

Finanzen: Vereinsrechner Björn Trupp konnte trotz des allgemeinen Kostenanstiegs eine positive Bilanz ziehen und einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren. Kassenprüfer Martin Greiner bescheinigte ihm eine einwandfrei geführte Kasse, schreibt der Verein in seinem Nachbericht.

Fokus liegt auf gemeinsamem Konzertprojekt

Ausblick: Dirigentin Ulrike Rombach bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und das „Aufeinandereinlassen“ im vergangenen Jahr. So hätten die vielen Auftritte gut gemeistert werden und der Chor weiter zusammenwachsen können. Sie freut sich voller Tatendrang auf die kommenden Projekte. Im Jahr 2026 wird der Fokus auf dem gemeinsamen Konzertprojekt mit dem Gesangverein Holzen sowie dem Popchor Tannenkirch liegen. Unter dem Motto „Grenzen überwinden und Gemeinschaft leben“ werden die drei Chöre im ersten Halbjahr ihre Stimmen vereinen und gemeinsame Chorproben erleben. Das Ergebnis wird dann am 20. und 21. Juni in der Stadtkirche Kandern präsentiert.

Wahlen: In ihren Ämtern einstimmig bestätigt wurden Karl-Heinz Deiß (Vorsitzender), Björn Trupp (Rechner), Alexander Wakaluk (Beisitzer/Notenwart), Ulrich Brucker (Beisitzer Fördermitglieder) sowie Sandra Hurst (Jugendreferentin).

Aktivbeisitzerin Seraina Trupp stellte sich nach zehn Jahren nicht mehr zur Wahl. Zur Nachfolgerin wurde einstimmig Carina Dörr gewählt. Auch Martin Greiner wurde als Kassenprüfer abgelöst. Als Nachfolgerin wurde Julia Wißner einstimmig gewählt.

Auf einen Blick

Ehrungen:

Der Vorsitzende des Gesangvereins Feuerbach, Karl-Heinz Deiß, dankte bei der Generalversammlung den Fördermitgliedern Ulrike Krumm, Kurt Seifert und Helga Pelny für ihre 40-jährige Vereinstreue und ernannte sie mit Urkunde und einem Präsent zu Ehrenmitgliedern. Ebenfalls zum Ehrenmitglied des Gesangvereins Feuerbach wurde Carina Dörr ernannt, die seit den Kinderchorzeiten mitsingt. Deiß dankte ihr sowie den Ehrenmitgliedern Alexander Wakaluk und Karl-Heinz Mäder für 25 Jahre aktives Singen. Auf 40 Jahre aktives Singen blickt zweiter Vorsitzender Harald Wißner zurück. Deiß dankte ihm für seine Treue und sein großes Engagement, nicht nur als Sänger, sondern auch für seine vielen handwerklichen Tätigkeiten und als zweiter Vorsitzender. Dieses Amt füllt er seit mehr als zehn Jahren aus. Ein Sängerglas für fleißigen Chorbesuch erhielten: Mechtild Weber, Sandra Hurst, Reinhard Glur, Harald Wißner, Gudrun Brucker, Claudia Reichler, Alexander Wakaluk, Ulrike Rombach, Gerd Seifert, Ursula Gauß, Barbara Rombach, Ingrid Brucker, Roland Senn sowie Karl-Heinz Deiß.

Vorsitzender:

Karl-Heinz Deiß

Mitglieder:

33 Aktivsänger und -sängerinnen sowie 26 Kinder im Kinderchor