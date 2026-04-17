Vereinsleben Rosenfeld: Wenn zwei Vereine ihre Kräfte bündeln

Wir müssen neue Wege gehen“: Im Gespräch erklärt Vorstand Michael Haller, weshalb sich die zwei Obst- und Gartenbauvereine zusammentun – und welche Chancen er darin sieht.
Der Neustart riecht nach frisch gemähtem Gras und Frühlingsluft. Michael Haller steht im Rosenfelder Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins (OGV). Hinter ihm blüht ein Birnbaum. Seit 2005 ist der Baumfachwart und Meister für Garten- und Landschaftsbau Vereinsvorstand: „Mitglied wurde ich mit Anfang 20.“ Eigentlich wollte der mittlerweile 50-Jährige kürzer treten. Es sei an der Zeit für einen Wechsel nach mehr als 20 Jahren. Doch dann kam alles anders.