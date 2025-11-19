Vereinsleben: Kanderner Kleintierzüchter sind sehr rührig

Das Publikum strömte zur Lokalschau des Kleintierzuchtvereins C 807 in Kandern. In der Umgebung gibt es immer weniger Kleintierzuchtvereine, bemerkt der Vorsitzende.
Die Züchter unter ihrem Vereinschef Gerhard Schmiedlin nutzten die Gelegenheit, um kräftig die Werbetrommel zu rühren. So erfuhren die Besucher, darunter viele Familien mit Kindern, viel über die tägliche Versorgung der Tiere und die damit verbundene Verantwortung. Mit fünf Jungzüchtern sei der C 807 gut aufgestellt, ferner gibt es 30 Aktive.