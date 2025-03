Während die finanzielle Lage weiterhin stabil ist, steht die erste Mannschaft vor sportlichen Herausforderungen. Zudem gab es personelle Wechsel in der Vorstandschaft, wie der Verein in einer Mitteilung informiert.

Der Verein verzeichnete starke Umsätze, insbesondere durch die Tumlinger Sportwoche 2024, die als eine der einnahmestärksten Veranstaltungen in die Vereinsgeschichte einging.

Sportliche Herausforderungen Vorstand Sport, Marco Schmelzle, zog ein gemischtes Fazit zur sportlichen Situation. Zwar erreichte die erste Mannschaft in der Saison 2023/2024 trotz großer Verletzungssorgen einen respektablen sechsten Tabellenplatz, doch die aktuelle Saison begann unter erschwerten Bedingungen. Die Abgänge von langjährigen Spielern wie Mike Scholder, Waldemar Schander, Kevin Hess, Marc Lamparth, Ralf Anton und Christian Peter sorgten dafür, dass sich die Mannschaft neu strukturieren musste. „Momentan befinden wir uns im Neuaufbau und sind dadurch in dieser Saison in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt“, so Schmelzle.

Die Geehrten mit den Vorständen Kuhn, Schmelzle und Rummer. Foto: SV

Im Breitensport verzeichnet der Verein stetigen Zuwachs. Besonders das Kinderturnen bleibt sehr gefragt. Auch die Bereiche Damengymnastik und Bodystyling wachsen kontinuierlich. Die wiederbelebte Tennisabteilung macht ebenfalls Fortschritte: Zwar gibt es keinen aktiven Spielbetrieb, jedoch wird die Tennisanlage regelmäßig von Hobbyspielern genutzt.

Erfolgreiche Kooperation in der Reserve Nach der Saison 2023/2024 konnte der SV Tumlingen-Hörschweiler keine eigenständige zweite Mannschaft mehr stellen. Da der SF Salzstetten vor einer ähnlichen Herausforderung stand, entschied man sich zur Bildung einer Spielgemeinschaft in der Reserve. Die Spielerrotation zwischen erster und zweiter Mannschaft sorgte zwar für sportliche Schwankungen, doch die Zusammenarbeit verlief stets auf Augenhöhe und in freundschaftlichem Respekt. „Es war der richtige Schritt, um beiden Vereinen eine Perspektive zu geben. Die Kooperation funktioniert hervorragend“, hieß es aus den Reihen der Verantwortlichen.

Herausforderungen und Fortschritte in der Jugendarbeit Jugendleiter Marcus Schairer berichtete von einer weiterhin engagierten Jugendarbeit, die jedoch auch vor Herausforderungen steht. Momentan bestehen in allen Altersklassen im Bereich Fußball weiterhin Spielgemeinschaften. Dennoch gibt es immer wieder Schwierigkeiten, in manchen Altersklassen genügend Spieler zusammenzubekommen. Neben dem regulären Spielbetrieb fanden auch 2024 wieder mehrere Veranstaltungen statt, darunter das Fußballcamp „Heldenkicker“ an Pfingsten sowie das Zeltlager im Rahmen des Europapark Cups in Rust.

Personelle Veränderungen im Vorstand Luis Johannsen, Vorstand Wirtschaft, gab bekannt, dass er aus privaten Gründen sein Amt niederlegt. In seiner Amtszeit wurden zahlreiche erfolgreiche Veranstaltungen umgesetzt, darunter die Tumlinger Sportwoche, „Tumlingen Wandert“ und die traditionelle Schlachtplatte. Der Verein bleibt in der Lage, das Sportheim in Eigenregie zu bewirtschaften, betonte jedoch die Notwendigkeit weiterer Mithilfe. Besonders hervorgehoben wurde das ehrenamtliche Engagement im Verein. „Wir sind weiterhin in der Lage, mit mehreren hundert Ehrenamtlichen große Veranstaltungen zu stemmen. Unter dem Jahr leisten besonders auch die Spieler der aktiven Mannschaft einen großen Beitrag“, so Johannsen. Ein besonderer Dank galt auch in diesem Jahr den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern des Vereins.

Trotz sportlicher Herausforderungen zeigte sich der Verein insgesamt zuversichtlich und blickt optimistisch in die Zukunft.

Wahlen und Ehrungen

Ein wichtiger Punkt

der Versammlung waren die Vorstandschaftswahlen.

Julian Bitsch

wurde als neuer Vorstand Wirtschaft gewählt und folgt damit auf Luis Johannsen. Bitsch bringt langjährige Erfahrung aus seiner Mitarbeit im Wirtschaftsausschuss und als Vorsitzender mit.

Dem Verein erhalten

bleiben Marco Schmelzle (Vorstand Sport), Patrick Kuhn (Vorstand Verwaltung) und Johann Martini (Pressereferent). Mit Christian Lehner (Rechnungswesen) und Patrick Haas (Wirtschaftsausschussvorsitzender) kommen zudem zwei neue Kräfte in die Vorstandschaft, die frischen Wind bringen sollen.

Ehrungen:

Fünf Jahre Vereinsarbeit: Marc Lamparth und Luis Johannsen.

20 Jahre Mitgliedschaft:

Marco Rothfuß, Cordana Balzer und Simon Störzer.

30 Jahre Mitgliedschaft:

Jens Theurer und Waltraud Schweitzer.

40 Jahre Mitgliedschaft:

Friedrich Novotny, Gerd Kirschenmann, Günter Vees, Klaus Kallenberger und Sabine Fischer.

50 Jahre Mitgliedschaft:

Friedrich Hirschfeld, Michael Beyer, Rainer Hagenlocher und Siegfried Fischer.

Ernennung zum Ehrenmitglied:

Hans-Peter Benitz.