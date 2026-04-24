Vereinsleben in Lörrach: Hundesportverein Brombach hat neuen Namen

Die Vereinsmitglieder zeigten sich bei ihrer Versammlung offen für Neuerungen – auch beim Vereinsnamen.
Der Gebrauchshundesportverein Brombach hatte bei seiner Generalversammlung unter anderem das Vorhaben des Vorstands, den Vereinsnamen in Hundesportverein Brombach umzubenennen, auf der Agenda sowie einige Änderungen an der Satzung vorzunehmen. Hierüber wurden alle Mitglieder im Vorfeld umfassend informiert, die Anwesenden stimmten dem Vorhaben einstimmig zu, Ebenso fand das neue Vereinslogo bei ihnen Gefallen. Auch die weiteren Tagesordnungspunkte verliefen unspektakulär.