Vereinsleben in Lörrach: Hundesportverein Brombach hat neuen Namen

Die Vereinsmitglieder zeigten sich bei ihrer Versammlung offen für Neuerungen – auch beim Vereinsnamen.

Der Gebrauchshundesportverein Brombach hatte bei seiner Generalversammlung unter anderem das Vorhaben des Vorstands, den Vereinsnamen in Hundesportverein Brombach umzubenennen, auf der Agenda sowie einige Änderungen an der Satzung vorzunehmen. Hierüber wurden alle Mitglieder im Vorfeld umfassend informiert, die Anwesenden stimmten dem Vorhaben einstimmig zu, Ebenso fand das neue Vereinslogo bei ihnen Gefallen. Auch die weiteren Tagesordnungspunkte verliefen unspektakulär.

Bernd Bürgelin überbrachte Grüße von Ortsvorsteherin Silke Herzog und des Ortschaftsrats Brombach.

In einer Schweigeminute wurde der im letzen Jahr verstorbenen Mitglieder Hans-Hermann Reinacher und Rosemarie Häusel gedacht.

Nachdem die Mitglieder über die Arbeit des Vorstands und der Trainer im letzten Jahr informiert worden waren, entlasteten sie den Gesamtvorstand einstimmig.

Wahlen Nach den Neuwahlen setzt sich der Gesamtvorstand wie folgt zusammen: Vorstand und Ausbildungswart Agility Berthold Heß, zweiter Vorstand und Ausbildungswart Basis Wolf Diesterweg, Ausbildungswart Gebrauchshundesport Aleksandar Nikolov, Schriftführerin Daniela Lau, Ausbildungswartin Rally Obedience Nadine Häsle, Kassiererin Gabi Bär, Küchenbeauftragte Sonja Heß, Beisitzerinnen: Antje Engelmann, Christine Dreher, Liliane Regitz und Bianca Hummel.

Ehrungen Erfreulicherweise konnten mehrere Mitglieder an der Generalversammlung für ihre langjährige Mitgliedschaft im Verein und im Verband geehrt werden: Regina Säger, Hans-Jürgen Bauer und Yvonne Sommer für zehn Jahre, Christa Behrendt und Sonja Heß für 25 Jahre, Kerstin Haberer, Annerose Weber und Gabi Bär für 40 Jahre und Harald Hellbach für 50 Jahre.

In freudiger Vorausschau auf das 100-jähriges Vereinsjubiläum, gab Berthold Heß den 26. Juni 2027 als festgelegtes Datum für die Feierlichkeiten bekannt. Eingeladen seien alle Vereinsmitglieder und deren Familienangehörige.