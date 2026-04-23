Vereinsleben in Burladingen: „Aus“ des Sportvereins Killer abgewendet

Das neues Vorstandsteam des Sportvereins in Burladingen-Killer nimmt die Arbeit auf. Das 40. Jubiläum wird im Juli groß gefeiert.
Noch vor einem Jahr sah es so aus, als ob beim Sportverein Killer die Lichter ausgehen. Der Verein lag brach und die allermeisten Aktivitäten schliefen langsam ein. Im Sommer 2025 fanden sich Engagierte, die bereit waren Verantwortung in der Vorstandschaft zu übernehmen. Die Truppe um die beiden Vorsitzenden Alexander Bumiller und Hermann Stifel nahm die Arbeit auf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde zwischenzeitlich die Vereinssatzung komplett überarbeitet. Unter anderem wurden nun auch Jugend- und Datenschutz aufgenommen. Erstmals präsentierte sich der neu formierte Verein beim Herbstfest der Vereine in Killer.