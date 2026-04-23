Vereinsleben in Burladingen: „Aus“ des Sportvereins Killer abgewendet
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Das Vorstandsteam, das den SV Killer wieder in die Spur bringen will (v. l.): Beisitzer Timo Petznik, Kassierer Manfred Heinrichs, Sportwart Gerd Schäfer, 2. Kassierer Georg Simmendinger, Beisitzer Yannik Bumiller sowie die beiden Vorsitzenden Hermann Stifel und Alexander Bumiller. Auf dem Foto fehlen die 2. Vorsitzende Elsbeth Bumiller und Schriftführer Marius Kaupp. Foto: Hubert Pfister

Das neues Vorstandsteam des Sportvereins in Burladingen-Killer nimmt die Arbeit auf. Das 40. Jubiläum wird im Juli groß gefeiert.

Noch vor einem Jahr sah es so aus, als ob beim Sportverein Killer die Lichter ausgehen. Der Verein lag brach und die allermeisten Aktivitäten schliefen langsam ein. Im Sommer 2025 fanden sich Engagierte, die bereit waren Verantwortung in der Vorstandschaft zu übernehmen. Die Truppe um die beiden Vorsitzenden Alexander Bumiller und Hermann Stifel nahm die Arbeit auf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde zwischenzeitlich die Vereinssatzung komplett überarbeitet. Unter anderem wurden nun auch Jugend- und Datenschutz aufgenommen. Erstmals präsentierte sich der neu formierte Verein beim Herbstfest der Vereine in Killer.

 

Aktuell zählt der SV Killer 69 Mitglieder. Der zweite Kassierer Georg Simmendinger und einziges noch verbliebenes Vorstandsmitglied erinnert sich, dass man vor rund zehn Jahren zu Spitzenzeiten 128 Mitglieder hatte. Aus früheren Zeiten sind aktuell noch die Tischtennisabteilung und die Rentner-Fahrradgruppe mit wenigen Aktiven an Start. Wünschenswert für die neue Vorstandschaft wäre, wenn diese Abteilungen wieder wachsen würden.

Nicht mehr existente Abteilungen sollen wieder Leben bekommen

Das neue Vorstandsteam ist aber auch daran interessiert, alten nicht mehr existenten Abteilungen wieder Leben einzuhauchen. So gab es beim SV Killer dereinst Nordic Walking und Gymnastik, aber auch Kinderturnen. Aktive Rentner, die Freude am Fahrradfahren haben, können sich für Informationen bezüglich der Ausfahrten jederzeit bei Hermann Laile unter der Telefonnummer (07477) 1753 melden.

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Als diesjähriger Höhepunkt veranstaltet der Sportverein am 18. Juli sein 40. Jubiläum. Mit einer Hockete wird der runde Geburtstag ab 15.30 Uhr, wetterabhängig vor oder im Bürgerhaus Killer, gebührend gefeiert. Der Musikverein Killer begleitet unter anderem den kurzen offiziellen Teil, bevor ab 20.30 Uhr die talentierte Nachwuchsband „Freak Out“ unter dem Motto „Killer hockt und rockt 2.0“ für Stimmung sorgt.

 