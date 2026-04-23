Vereinsleben in Burladingen: „Aus“ des Sportvereins Killer abgewendet

1 Das Vorstandsteam, das den SV Killer wieder in die Spur bringen will (v. l.): Beisitzer Timo Petznik, Kassierer Manfred Heinrichs, Sportwart Gerd Schäfer, 2. Kassierer Georg Simmendinger, Beisitzer Yannik Bumiller sowie die beiden Vorsitzenden Hermann Stifel und Alexander Bumiller. Auf dem Foto fehlen die 2. Vorsitzende Elsbeth Bumiller und Schriftführer Marius Kaupp. Foto: Hubert Pfister Das neues Vorstandsteam des Sportvereins in Burladingen-Killer nimmt die Arbeit auf. Das 40. Jubiläum wird im Juli groß gefeiert.







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Noch vor einem Jahr sah es so aus, als ob beim Sportverein Killer die Lichter ausgehen. Der Verein lag brach und die allermeisten Aktivitäten schliefen langsam ein. Im Sommer 2025 fanden sich Engagierte, die bereit waren Verantwortung in der Vorstandschaft zu übernehmen. Die Truppe um die beiden Vorsitzenden Alexander Bumiller und Hermann Stifel nahm die Arbeit auf. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde zwischenzeitlich die Vereinssatzung komplett überarbeitet. Unter anderem wurden nun auch Jugend- und Datenschutz aufgenommen. Erstmals präsentierte sich der neu formierte Verein beim Herbstfest der Vereine in Killer.