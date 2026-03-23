Vereinsleben in Altensteig: Tennisabteilung sieht sich gut aufgestellt

Zufriedenheit herrschte bei der Hauptversammlung der Abteilung des TSV Altensteig in der „Traube“ über die Entwicklung bei den Mitgliederzahlen.
Vorsitzender Marc Röttig begrüßte die zahlreichen Mitglieder und berichtete in seinem Rückblick von einem aktiven Vereinsleben. Er führte zahlreiche Veranstaltungen wie die regelmäßigen Clubabende mittwochs, Vereinsmeisterschaften, den Spielbetrieb, Trainingslager, Saisoneröffnung, Abschlusswanderung und vieles mehr auf, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.