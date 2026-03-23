Vereinsleben in Altensteig: Tennisabteilung sieht sich gut aufgestellt

Zufriedenheit herrschte bei der Hauptversammlung der Abteilung des TSV Altensteig in der „Traube“ über die Entwicklung bei den Mitgliederzahlen.

Vorsitzender Marc Röttig begrüßte die zahlreichen Mitglieder und berichtete in seinem Rückblick von einem aktiven Vereinsleben. Er führte zahlreiche Veranstaltungen wie die regelmäßigen Clubabende mittwochs, Vereinsmeisterschaften, den Spielbetrieb, Trainingslager, Saisoneröffnung, Abschlusswanderung und vieles mehr auf, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Verstärktes Augenmerk auf Jugendarbeit Belohnt worden sei die Anstrengung des Vereins, das Augenmerk auf eine verstärkte Jugendarbeit zu legen. So nehmen momentan 27 Jugendliche am Winter-Hallentraining teil, 2024 waren es noch elf, trainiert von Corinna Luz, Konstantin Mast, Gerold Pachlhofer und Axel Lutz . Auch der Mittelbau verzeichne einen gesunden Anstieg, was sich auch an der Zahl der gemeldeten Mannschaften für die Sommersaison bemerkbar mache. Mittlerweile seien es insgesamt 117 Mitglieder, 2025 waren es noch 106.

Sportwart Wolfgang Baitinger berichtete von einer erfolgreichen Sommersaison 2025. So konnten die Oberligastaffel-Mannschaften der H 40 (Platz 4) und H 65 ( Platz 5) die Klasse halten. Die H 70 Doppel erreichten in der Bezirksstaffel den dritten Platz. Baitinger betonte, dass alle drei Mannschaften wieder für die Sommersaison gemeldet wurden, neu seien eine Aktive Herren Mannschaft sowie eine Mixed-Mannschaft.

Kooperationen und Schnupper-Abo

Konstantin Mast berichtete für Jugendsportwartin Monika Mast, dass die Jugendlichen mit großer Begeisterung bei den Trainingseinheiten dabei seien. Man werde den eingeschlagenen Weg fortführen. In der Sommersaison seien unter anderem auch kleine Turniere geplant, um die Jugendlichen eventuell auf eine Teilnahme am Spielbetrieb 2027 vorzubereiten. Auch die Kooperation mit der Friedrich-Boysen-Realschule sowie das Schnupper-Abo sollen fortgesetzt werden.

Kassier Axel Lutz konstatierte einen guten Kassenbestand, wobei die jährlich anfallenden Kosten für den Erhalt der Plätze die Kasse erheblich belasteten, ebenso Reparaturen an der Tennisanlage. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. Die Kassenprüfer Joachim König und Helmut Schlagowsky bescheinigten eine korrekte Kassenführung.

Sascha Bohl zum zweiten Vorsitzenden gewählt

Der Vorstand stellte sich zur Wiederwahl, die auch einstimmig erfolgte. Neu gewählt wurde Sascha Bohl als zweiter Vorsitzender und Marco Fiorenzo als neuer Beisitzer. Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Vorsitzender Marc Röttig, zweiter Vorsitzender Sascha Bohl, Sportwart Wolfgang Baitinger, stellvertretender Sportwart Nico Annoff, Jugendsportwartin Monika Mast, stellvertretender Jugendsportwart Konstantin Mast, Kassier Axel Lutz, Schriftführer Helmut Schlagowsky, Kassenprüfer Helmut Schlagowsky und Eckart Heermann sowie die Beisitzer Karl Wallraff, Hermann Unsöld, Konstantin Mast, Gerold Pachlhofer, Eckart Heermann und Marco Fiorenzo.

Vorsitzender Marc Röttig dankte all denjenigen, die sich für ein gesundes Vereinsleben in der Tennisabteilung einsetzen. Ohne die zahlreichen Ehrenamtlichen wäre dies nicht möglich. 20 Jahre lag die Verwaltung der Clubheimkasse gewissenhaft in den Händen von Gudrun und Joachim König. Auch als Kassenprüfer war Joachim lange Jahre tätig. Dafür gab es lang anhaltenden Beifall und ein Präsent. Ebenfalls ein Geschenk und Applaus gab es für Irmi Unsöld und Bärbel Heermann, seit fünf Jahren zuständig für die Einteilung der Clubheimbewirtung. In Zukunft übernimmt Gerold Pachlhofer die Aufgabe. Hervorgehoben wurden auch Hartmut Dittmann, Martin Jocher und Marco Fiorenzo, die sich unter der Regie von Gerold Pachlhofer um die Getränke kümmern. Dank galt zudem der Stadt Altensteig für ihre Unterstützung.