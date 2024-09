Vereinsleben: Die Pokale beim Spaß-Cup des TC Rot Weiß Villingendorf gehen nach Göllsdorf

TC Rot-Weiß richtete erneut seinen Spaß-Cup aus. Bei dem Tennisturnier traten in diesen Tagen 17 Mannschaften an. Den Spaß-Cup soll es nun jedes Jahr geben.

In diesen Tagen richtete der TC Rot-Weiß Villingendorf einen weiteren Spaß-Cup aus. Wie bestellt, strahlte schon am Morgen die Sonne auf den Tennisplatz. Ab 10 Uhr spielten sich die Mannschaften auf der Anlage ein. Zum Spaß-Cup Villingendorf 2024 traten 17 Mannschaften an, darunter ein gemischtes Team und vier Damenmannschaften. Pünktlich um 12 Uhr starteten sie in die Wettbewerbe.

Die Herren spielten in vier Gruppen, bei den Damen spielte jede gegen jede. Bei den Damen waren um 14 Uhr alle Spiele gespielt, und Romina Ruf und Franziska Schneider aus Göllsdorf gingen wieder als Siegerinnen vom Platz.

Gruppen- und Finalspiele

Bei den Herren gab es Gruppenphasen mit anschließenden Viertel- und Halbfinalspielen. Platz drei ging an Christian Höllerich und Sebastian von Au aus Villingendorf. Sie hatten gegen das einzige Mixed-Team an diesem Tag, nämlich Sabine und Achim Schumpp aus Bösingen, gewonnen. Das Finale bestritten Mario Schneider mit Marvin Schwenk aus Göllsdorf gegen Patrick Paul und Tim Merz, Mitglieder in Villingendorf. Ein Endspiel, das zwar eindeutig mit 5:0 an die Göllsdorfer ging, aber dennoch mit Tennis unter Laien nicht viel zu tun hatte. Die Zuschauer waren begeistert von so viel Kampfgeist, tollen Ballwechseln und schönen Spielzügen.

Somit gingen in diesem Jahr beide Pokale nach Göllsdorf. „Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich“, so die Veranstalter aus Villingendorf. „Bleibt zu hoffen, dass vielleicht im nächsten Jahr ein Villingendorfer Team – oder auch zwei – die Pokale wieder nach Hause holen.“

Neben Tennis auch Tanz

Nach der Siegerehrung blieb die Stimmung bei Speisen und Getränken weiterhin gut. Bei Musik wurde gelegentlich auch getanzt.

Auch in diesem Jahr gab es einen Rundlauf zu fortgeschrittener Stunde bei Flutlicht.

Ein Dank geht von den Organisatoren an die Narrenzunft Villingendorf, deren Helfer am Abend tatkräftig unterstützt hatten. Ein Dank des Vereins ging zum Abschluss auch an alle anderen Helfer und Spender an diesem Tag.

Den Spaß-Cup soll es jetzt in jedem Jahr geben.

Der Verein

Der Tennisverein TC Rot-Weiß Villingendorf hat rund 140 Mitglieder. Die Vorstände heißen Bianca Gaiselmann und Boris Bräunlin.