Dabei fand der Respekt vor der langen Vereinsgeschichte seinen Ausdruck. „Was klein begann, ist gewachsen und wir sind sehr stolz darauf, dass heute 65 Aktive zum Verein zählen“. begrüßte Vorständin Corinna Lehmann die vielen Gäste mit einem Rückblick auf unzählige Auftritte, Gartenfeste und Ausflüge.

Ihr Dank galt allen Helfern, Freunden und Gönnern für die unermüdliche Unterstützung und vor allem dem guten Zusammenhalt in Reichenbach.

„An die schwarzen Bollen muss ich mich noch gewöhnen“, scherzte Lehmann, die vor kurzem geheiratet hat. Sie erhielt stellvertretend für den Verein zum Geburtstag zahlreiche Bussis und Umarmungen.

Zu den Gratulanten mit Küsschen gehörte auch Kanzleramtsminister Thorsten Frei, der dem Verein die Pro-Musica-Plakette im Namen von Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verlieh. „Das muss man erst mal schaffen, 100 Jahre alt zu werden und so vital zu bleiben“, beglückwünschte Frei den Verein dazu, Brauchtum in die heutige Zeit hineinzutragen. Ein solches Fest zu stemmen, brauche Mut und sei eine gewaltige Anstrengung. „Euer Jubiläumsfest wird lange in Erinnerung bleiben“, war sich Frei sicher.

Höhepunkt des Abends: Kanzleramtsminister Thorsten Frei verlieh die Pro-Musica-Plakette im Namen des Bundespräsidenten. Foto: Kern

Auszeichnung und wertschätzende Worte gab es auch von Stefan Polap, Präsident des Blasmusikverbands Kinzigtal, als er den Ehrenbrief des Verbands überreichte.

Insgesamt sollte sich an dem Abend jedoch nicht Grußwort an Grußwort reihen und „De Hämme“ Helmut Dold, der den Abend moderierte, bat zur Plauderrunde auf das Podium.

Hermann Lehmann, Reichenbachs Ortsvorsteher, sicherte sich mit souveränem Bestehen des Wissenstests über den Verein weitere Küsschen der Vorständin. Jochen Alber als Vertreter des Trachtengau Schwarzwald und Polap beantworteten Fragen Dolds zu den Aufgaben der jeweiligen Verbände.

Immerhin drei Minuten Redezeit wurde Hornbergs Stadtoberhaupt Marc Winzer gewährt, der neben dem unschätzbaren Beitrag des Vereins zum kulturellen Leben der Stadt die hervorragende Jugendarbeit lobte. Es sei ihm eine besondere Freude, dem Verein zu gratulieren und bei den warmen Worten blieb es nicht: Winzer überreichte Lehmann einen Scheck über 500 Euro zum runden Geburtstag.

Im Namen der örtlichen Vereine gratulierte Claudia Lauble-Plewa den Reichenbachern und wünschte: „Bleibt so farbenfroh wie euer Bollenhut – unverkennbar und tief verwurzelt in unserer Heimat.“

Musikalisch gestalteten alle drei örtlichen Kapellen den Abend und die Noten tanzten nicht nur als Deko im liebevoll geschmückten Festzelt. Der Auftritt der Trachtentanzgruppen begeisterte und erntete gewaltigen Beifall. Stellvertretend sei hier die Darbietung der Kinder mit „Knopfloch“ (Durham Reel) und bei den Erwachsenen der „Siebensprung“ genannt.

Nach Abschluss des offiziellen Teils öffnete die Bar „Absackerhiisle“ und die laut Dold „schönsten drei Barkeeper der Region“ luden ein zu Cocktails und Drinks.

Die Bollenhut-Polka

Die Uraufführung der „Bollenhut-Polka“, eigens komponiert zum Jubiläum von Mathias Gronert und ein Geschenk von Musiker Helmut Epting, setzte ein besonderes Glanzlicht beim Festbankett. Die Kapellen Reichenbach, Niederwasser und die Stadtkapelle stimmten unter der Leitung von Reichenbachs Dirigent Ralf Vosseler die Polka gemeinsam an zum beeindruckenden Schlussakkord des Festbanketts.