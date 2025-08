Das 70-jährige Bestehen des Golfclubs Hechingen-Hohenzollern war ein würdiger Anlass, um dies in Form einer Festwoche Ende Juli gebührend zu feiern. Das sind die Bilder.

Gegründet 1955 als sechster Golfclub in Baden-Württemberg und als erster nach Ende des zweiten Weltkrieges, hat sich die 18-Loch-Anlage, idyllisch gelegen am Fuße des Albtraufs unterhalb des Hohenzollernschlosses, als repräsentativer Spielort innerhalb Baden-Württembergs Golflandschaft etabliert.

Die Festivitäten starteten am 20. Juli zunächst mit dem Turnier „Preis des Präsidiums“mit der stolzen Teilnehmerzahl von 112 Spielerinnen und Spieler zu denen auch ehemalige Sportler wie Karl Allgöver (Ex-Fußballstar des VfB Stuttgart) und Harry Bodmer (Kunstradsportler und mehrfacher Weltmeister in den 80er- und 90er-Jahren) gehörten.

Für beste Stimmung im Festzelt neben dem 18ten Grün sorgte Elvis-Imitator Eric Prinzinger. Er versetzte die Menge mit Klassikern aus den 50er-Jahren gekonnt zurück in diese Zeit und bot zu später Stunde auch ein Potpourri anderer Interpreten.

89 Teilnehmer beim Seniorengolf

Am Tag darauf fand ein Turnier im Austragungsmodus „Texas Scramble“ statt, das speziell den Neumitgliedern Gelegenheit bot, sich in einem 9-Lochturnier zurecht zu finden und weitere Kontakte zu knüpfen.

Der folgende Dienstag stand unter dem Motto „Seniorengolf“. 89 Teilnehmer, darunter 45 Gäste vorwiegend aus benachbarten Golfclubs, hatten Spaß bei einem unterhaltsamen 4er-Auswahldrive mit anschließendem Zusammentreffen im Festzelt.

Besucher aus ganz Deutschland messen sich bei Turnier

Der Mittwoch richtete sich an alle bisherigen Greenfeespieler und Gäste des Golfclubs, die also den Platz in der Vergangenheit bereits bespielt hatten, aber nicht zu den festen Mitgliedern gehören.

Die Damengolfrunde am Donnerstag stand unter einem besonderen Motto. Die „Pink Ribbon“-Serie ist Teil einer deutschlandweiten Kampagne mit mehr als 140 Golfclubs und über 5000 Spielerinnen, bei denen über Erkrankungen an Brustkrebs sowie über die Möglichkeiten zur Krebsfrüherkennung aufgeklärt werden soll. 69 Teilnehmerinnen, davon 53 Gäste aus allen Teilen der Bundesrepublik, stellten sich in einem handicp-relevanten Turnier den Anforderungen des Platzes und der Witterung.

Freundschaftsspiel mit Golfclub Sigmaringen

Am Freitag dem 25. Juli wurde ebenfalls „ernsthaft“ Golf gespielt. Dazu wurde im Rahmen eines Freundschaftsspiels der Golfclub Sigmaringen eingeladen, der zu einem der Partnerclubs des Hechinger Golfclubs zählt.

Am Samstag hatte der Jugend-Nachwuchs im Rahmen des „Bernhard-Lander-Cups“ Gelegenheit, sich zu präsentieren und echte Turnieratmosphäre zu schnuppern. Während die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 9 Bahnen bespielten, stellten sich die Älteren den Anforderungen des gesamten Platzes mit 18 Spielbahnen.

Den gesellschaftlichen Höhepunkt bildete schließlich der Galaabend am Samstag. Mehr als 160 Gäste genossen das Mehr-Gänge-Menü und erfuhren durch die Festreden ihres Präsidenten Berthold Binder sowie dem Ehrengast Michael Marbler, derzeitiger Präsident des Baden-Württembergischen Golfverbands, so manches Detail aus der Gründungs- und Entwicklungsphase des Golfclubs.

Erlös für gemeinnützige Zwecke

Während einer Tombola gab es für viele die Chance, hochwertige Preise zu gewinnen, die zuvor von Mitgliedern, befreundeten Firmen und Sponsoren gespendet worden waren.

Der gesamte Erlös dieser Aktion geht zugunsten der „Kinder brauchen Frieden e.V.“ sowie der „Prinzessin Kira von Preußen Stiftung“. Diese Organisationen unterstützen im Ausland hilfsbedürftige Kinder in Notlagen und bieten sozial benachteiligten Kindern kostenlose Ferienaufenthalte auf der Burg Hohenzollern.

Musikalisch untermalt wurde der Abend durch die „Premium Style Eventband“, die dafür sorgte, dass die Tanzfläche mit jung und alt stets bestens gefüllt war.

Den Abschluss der Festwoche bildete schließlich der Sonntag mit dem Tag der offenen Tür für alle, die sich für den Golfsport interessieren und eben mal „reinschnuppern“ wollten.

Bei einem herzhaften Weißwurstfrühstück und untermalt durch gekonnte Blasmusik der Musikkapelle aus Thanheim konnte man sich entspannen, sich informieren und die Festwoche ausklingen lassen.