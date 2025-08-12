Vereinsheim mit Gebetsraum: Mietersheimer Ortschaftsrat hat keine größeren Bedenken zum geplanten Bau

Der Ortschaftsrat befasste sich mit den Plänen eines angedachten Vereinsheims in der Hauptstraße. Dabei sind allerdings noch einige Fragen offen.
Um die Pläne des Vereins Treffpunkt Lahrer Kulturen zur Errichtung eines Treffpunkts, auch für das Freitagsgebet, unweit der Tankstelle in der Hauptstraße, gab es in Mietersheim im Verlauf der vergangenen Monate einige Aufregung. Zwischen Tankstelle, Autowaschanlage und Penny-Markt kaufte der Verein ein rund 700 Quadratmeter großes Grundstück, auf dem ein neues Vereinsheim mit Gebetsraum vorgesehen ist.