Vereinsgründung in Rheinfelden: Die Hebelschule Nollingen bekommt einen Förderverein

Der vom Elternbeirat angestoßene Förderverein für die Hebelschule Nollingen wird Wirklichkeit. jetzt müssen nur noch die Behörden zustimmen.
Die Hebelschule in Nollingen wird künftig auch von einem Förderverein finanzielle und ideelle Unterstützung erfahren. Nachdem der Elternbeirat der Schule bereits im November des Vorjahres beschlossen hatte, einen Förderverein ins Leben zu rufen, ist die Gründungsversammlung nun offiziell erfolgt. Geleitet wurde die Gründungsversammlung von den bisherigen Elternbeiräten und Initiatoren für einen Förderverein, Philipp Schäuble, Lisa Käfer und Alexa Jacob. Von Beruf Juristin stellte sie die ausgearbeitete Satzung des Fördervereins vor.