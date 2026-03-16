Vereinsgründung in Rheinfelden: Die Hebelschule Nollingen bekommt einen Förderverein

Der vom Elternbeirat angestoßene Förderverein für die Hebelschule Nollingen wird Wirklichkeit. jetzt müssen nur noch die Behörden zustimmen.

Die Hebelschule in Nollingen wird künftig auch von einem Förderverein finanzielle und ideelle Unterstützung erfahren. Nachdem der Elternbeirat der Schule bereits im November des Vorjahres beschlossen hatte, einen Förderverein ins Leben zu rufen, ist die Gründungsversammlung nun offiziell erfolgt. Geleitet wurde die Gründungsversammlung von den bisherigen Elternbeiräten und Initiatoren für einen Förderverein, Philipp Schäuble, Lisa Käfer und Alexa Jacob. Von Beruf Juristin stellte sie die ausgearbeitete Satzung des Fördervereins vor.

Vereinszweck: Danach ist Zweck des gemeinnützigen Vereins die Förderung, Bildung und Erziehung in der Hebelschule. Außerdem wolle der Förderverein seine Mittel zur Verbesserung und Erweiterung der Einrichtungen und der Ausstattung der Schule sowie zur Förderung von Schulveranstaltungen einsetzen. Der Satzungszweck werde dabei vor allem durch die Beschaffung von Mitteln aus Beiträgen, Spenden, sonstigen Einnahmen sowie Veranstaltungen, die der Werbung für den geförderten Zweck dienen, verwirklicht.

Gründungsprozedere: Am Ende beschlossen insgesamt 14 Anwesende die Satzung. Sie hatten zuvor formal der Gründung eines Fördervereins zugestimmt und unterzeichneten in diesem Zusammenhang auch die entsprechenden Beitrittserklärungen. Zustimmung erfuhr darüber hinaus der Vorschlag, die Mitgliedsbeiträge auf 20 Euro pro Person und Jahr festzusetzen.

Sollten nun auch die zuständigen Behörden und Institutionen wie das Vereinsregister der Gründung des Fördervereins zustimmen, kann der schon bald seine Arbeit zum Wohle der Hebelschule in Nollingen aufnehmen.

Wirkungsspektrum: Dazu zählen auch Maßnahmen, die der Persönlichkeit und Schüler dienen sollen, wie Schulleiterin Sigrid Senger und die Lehrerin Katja Kohler-Schmidt im Anschluss an die Gründungsversammlung auf Nachfrage erläuterten.

Sehr ausführlich hatten zuvor Philipp Schäuble und Alexa Jacob das weite Spektrum der Unterstützungsleistungen durch den neuen Förderverein erläutert. Dazu sollen auch die Mitgestaltung von Veranstaltungen der Bildungseinrichtung sowie die Mitgestaltung von Arbeitsgemeinschaften zählen.

Wahlen: Vorsitzender: Philipp Schäuble; stellvertretende Vorsitzende: Lisa Käfer; Schriftführerin: Alexa Jacob; Kassenwart: Marc Hoffmann.

Auf einen Blick

Kontakt:

fv.hebelschule.nollingen@gmail.com