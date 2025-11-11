Vereinsgründung in Ostelsheim: Dorfcafé-Angebote erstaunen selbst Fachleute

Das Projekt „Dorfcafé“ hat innerhalb eines Jahres eine großartige Entwicklung genommen. Selbst Fachleute, die solche Projekte in ihrer Umsetzung begleiten, sind erstaunt.
Am Samstag wurde der Verein „Wir für Ostelsheim“ gegründet. Sein ausdrückliches Ziel, festgeschrieben in der Präambel der Satzung, ist es, „das bürgerschaftliche, solidargemeinschaftliche und generationenübergreifende Miteinander zu stärken, ehrenamtliches Engagement zu fördern und eine Plattform für gemeinschaftliches Wirken zu bieten.“