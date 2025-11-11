Vereinsgespräch in Gütenbach: Firma Faller feiert Jubiläum - Großveranstaltung steht an

Zum jährlichen Vereinsgespräch waren alle Vorstände der Gütenbacher Vereine ins Foyer der Mehrzweckhalle geladen. In diesem Jahr war die Tagesordnung laut Mitteilung etwas umfangreicher als in Vorjahren.
Aus dem Bürgerbeteiligungsprozess unter dem Titel „Wir lassen die Zukunft im Dorf“ gelte es, noch einige Ideen und Projekte umzusetzen, erklärte Bürgermeisterin Lisa Hengstler. Mit dem Konzept „Feierabendhock“ soll Veranstaltern jeglicher Art eine einfache Möglichkeit geboten werden, kleine Veranstaltungen durchzuführen. Dabei wird eine Hütte auf dem Vorplatz der Halle oder dem des neuen Gemeindezentrums aufgestellt mit einer Grundausstattung an Festausstattung wie Tischen, Bänken und Kühlschränken.