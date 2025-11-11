Vereinsgespräch in Gütenbach: Firma Faller feiert Jubiläum - Großveranstaltung steht an

Zum jährlichen Vereinsgespräch waren alle Vorstände der Gütenbacher Vereine ins Foyer der Mehrzweckhalle geladen. In diesem Jahr war die Tagesordnung laut Mitteilung etwas umfangreicher als in Vorjahren.

Aus dem Bürgerbeteiligungsprozess unter dem Titel „Wir lassen die Zukunft im Dorf“ gelte es, noch einige Ideen und Projekte umzusetzen, erklärte Bürgermeisterin Lisa Hengstler. Mit dem Konzept „Feierabendhock“ soll Veranstaltern jeglicher Art eine einfache Möglichkeit geboten werden, kleine Veranstaltungen durchzuführen. Dabei wird eine Hütte auf dem Vorplatz der Halle oder dem des neuen Gemeindezentrums aufgestellt mit einer Grundausstattung an Festausstattung wie Tischen, Bänken und Kühlschränken.

Die Rückmeldungen waren positiv, auch wenn Bedenken geäußert wurden, wie viel Raum zwischen allen anderen Veranstaltungen noch bleibe. Unter welchem Titel die Veranstaltungen laufen, bleibt noch offen.

Hütte auf dem Vorplatz

Im kommenden Jahr darf die Gemeinde Gütenbach zusammen mit der Firma Faller deren 80-jähriges Bestehen feiern. Zur Vorbereitung dieser Großveranstaltung nahm Horst Neidhardt, Geschäftsführer der hiesigen Firma teil. Die Feierlichkeiten sind geplant am Freitag, 25. September, und Samstag, 26. September 2026. Aus den örtlichen Vereinen wird um Unterstützung gebeten durch Bewirtungsstände. Der Termin wurde vorab bereits mit dem FC Gütenbach abgestimmt, so dass am selben Wochenende deren Oktoberfest gefeiert werden kann.

So startet 2026

Im Übrigen startet das kommende Jahr wieder traditionell mit Dreikönigsfest des FC und den Fastnachtveranstaltungen. Im Mai wird die Einweihung des Gemeindezentrums gefeiert. Im Übrigen finden das Pfingstkonzert des Akkordeonspielrings, das Scherensägenfest der Musikkapelle, das Sportfest des FC und viele weitere Veranstaltungen statt.