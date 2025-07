Vereinsdialog im Kreis Calw: Auf Augenhöhe mit den Schiedsrichtern

Mit ihrem Vereinsdialog betrat die Schiedsrichtergruppe Calw vor vier Jahren Neuland. Die Idee dahinter: Fußballvereine und Referees sollen in lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen – gleichberechtigt, ohne Vorwürfe, konstruktiv. Und das funktioniert. Schiedsrichter-Obmann Benjamin Haug betont immer wieder, dass der Vereinsdialog dazu beiträgt, dass es bei den Spielen im Kreis Calw zu weniger Zwischenfällen kommt.

Wunsch wird entsprochen

Beim nunmehr fünften Vereinsdialog im Sportheim des FC Neuweiler griff die Schiedsrichtergruppe Calw gleich vorweg einen Wunsch der Vereine auf, denn er fand nicht wie sonst in der Winterpause, sondern in der Sommerpause statt. Denn so können die Vereine vor dem Saisonbeginn auch über die Regeländerungen informiert werden. Zwei betreffen den Amateurbereich in der neuen Saison maßgeblich: die Abschaffung der Zeitstrafe im Jugendfußball und die Einführung der Acht-Sekunden-Regel für den Torwart.

Personell legt die Schiedsrichtergruppe Calw zwar weiter zu, dennoch betonte Benjamin Haug in Neuweiler: „Wir brauchen weiter Neulinge.“ Demnächst werden wieder Schulkurse in Altensteig und Nagold durchgeführt, um bereits Schüler für das Schiedsrichterwesen zu begeistern. Bei dem Thema zeigte sich auch eine Stärke des Vereinsdialogs, denn die Vereinsvertreter regten in Neuweiler an, solche Kurse auch im Rahmen des Sommerferienprogramms einer Stadt oder einer Gemeinde im Kreis Calw anzubieten. „Das werden wir prüfen“, betonte der stellvertretende Obmann Stefan Beckmann.

Erstmals eigener Kurs

Zudem wird die Schiedsrichtergruppe Calw in der neuen Saison erstmals einen Neulingskurs in Eigenregie auf die Beine stellen – ohne die Nachbargruppe Nördlicher Schwarzwald. Der soll kompakt innerhalb von zwei Wochen im Januar über die Bühne gehen, wenn der Spielbetrieb tief in der Winterpause steckt. Denn im Auge hat die Schiedsrichtergruppe Calw ganz speziell aktive Spieler oder solche, die demnächst ihre Spielerkarriere beenden werden und an die Pfeife wechseln möchten.

Am Ende gibt’s Weißwurst

„Wir hatten eine sehr offene, gute Atmosphäre auf Augenhöhe“, freute sich Benjamin Haug über das Miteinander beim fünften Vereinsdialog, der in ein Weißwurstfrühstück überging, für das es auch viel Lob für den FC Neuweiler gab. Der stellvertretende Obmann Stefan Beckmann unterstrich: „Es zahlt sich aus, den Vereinsdialog kontinuierlich fortzuführen. Die Vereine stellen ihre Fragen immer offener. Es kommen auch gute Vorschläge von den Vereinen, die uns weiterhelfen.“