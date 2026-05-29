Vereinsauflösung abgewendet: Die Kanderner Stadtmusik ist wieder eine feste Größe – und feiert Jubiläum

Die 2019 wiederbelebte Stadtmusik Kandern ist im 150. Jahr ihres Bestehens auf einem guten Weg. Es gibt aber auch Herausforderungen.
150 Jahre Stadtmusik Kandern stehen für musikalische Vielfalt, sehr gute Gemeinschaft und Bereicherung des kulturellen Lebens in der Töpferstadt: Das große Jubiläum wird mit einem zweitägigen Fest im Riedlinger Festschopf am 13. und 14. Juni gefeiert, wobei Stadtmusik-Präsident und Alt-Bürgermeister Bernhard Winterhalter am Samstag ab 18 Uhr die Festrede halten wird.