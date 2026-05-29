Vereinsauflösung abgewendet: Die Kanderner Stadtmusik ist wieder eine feste Größe – und feiert Jubiläum

Die 2019 wiederbelebte Stadtmusik Kandern ist im 150. Jahr ihres Bestehens auf einem guten Weg. Es gibt aber auch Herausforderungen.

150 Jahre Stadtmusik Kandern stehen für musikalische Vielfalt, sehr gute Gemeinschaft und Bereicherung des kulturellen Lebens in der Töpferstadt: Das große Jubiläum wird mit einem zweitägigen Fest im Riedlinger Festschopf am 13. und 14. Juni gefeiert, wobei Stadtmusik-Präsident und Alt-Bürgermeister Bernhard Winterhalter am Samstag ab 18 Uhr die Festrede halten wird.

Im Interview unterstreichen Vorsitzender Alexander Bissinger und sein Stellvertreter Frank Beck, die beide leidenschaftliche Blasmusiker sind und sich stark für den Erhalt des Vereins eingesetzt haben, die Bedeutung der Stadtmusik Kandern.

Hätten Sie vor ein paar Jahren, als 2017 der Spielbetrieb eingestellt und die Auflösung des Vereins mehr oder weniger schon beschlossene Sache war, daran gedacht, dass die Stadtmusik noch das große Jubiläum wird feiern können?

Bissinger: Die Angst war damals schon da, dass es im Jubiläumsjahr die Stadtmusik nicht mehr geben könnte. Denn mit noch 15 Aktiven konnte der Spielbetrieb des Orchesters nicht mehr aufrechterhalten werden. Die schwierige Situation spornte mich aber an, einen Neuanfang zu organisieren, da ich seit Jahrzehnten mit Herzblut dabei bin. Die Stadtmusik ist eine wichtige Konstante in meinem Leben.

Sie hatten entscheidenden Anteil an der 2019 erfolgten Wiederbelebung des Vereins respektive des Blasmusikorchesters.

Beck: Absolut, dank Alexander gibt es die Stadtmusik noch.

Zahlreiche ehemalige Musiker angesprochen

Wie ist Ihnen der Neuanfang gelungen?

Bissinger: Ich habe zahlreiche ehemalige Musiker angesprochen. Und wichtig war vor allem, dass sich Hartmut Katrinski, ein Profimusiker in unseren Reihen, bereiterklärt hat, das Dirigentenamt zu übernehmen. Beck: Zur bevorstehenden Sitzung, an der der Verein hätte aufgelöst werden sollen, hatte Alexander Leute zusammengetrommelt, um jeden Vorstandsposten neu besetzen zu können. Das gelang ihm, das war der Rettungsanker für den Verein. Schade war nur, dass wir ein Jahr später durch Corona ausgebremst wurden. Drei Aktive hörten während dieser schwierigen Zeit auf, doch es gelang uns, neue Musiker hinzuzugewinnen. Heute sind wir 22 Aktive.

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Reicht diese Zahl an Aktiven?

Beck: Wenn alle da sind, ja. Bissinger: Wenn Musiker fehlen, können wir zum Glück auf die befreundeten Vereine Musikverein Eggenertal und Musikverein „Edelweiß“ Malsburg-Marzell zurückgreifen. Die Zusammenarbeit funktioniert bestens. Übrigens: Zum 75-jährigen Bestehen hatten wir 28 Vereine zu Gast, keines der Blasmusikorchester zählte damals mehr als 20 bis 25 Männer und Frauen. Mit 22 Musikern sind wir spielfähig. Das haben auch unsere Konzerte und Auftritte in jüngster Vergangenheit gezeigt.

Die Stadtmusik ist also im Jubiläumsjahr auf einem guten, zukunftsträchtigen Weg?

Bissinger: Das kann man bejahen, nur wird es mit der Rekrutierung von Nachwuchsmusikern leider immer schwieriger. Beck: Wir haben kein Jugendorchester mehr. Und wenn Nachwuchsmusiker wegbrechen, wird es auf längere Sicht schwierig. Wir haben den einen oder anderen Quereinsteiger hinzugewonnen. Jeder ist willkommen. Wir leben auch Inklusion und haben eine ausgezeichnete Musikerin von der Christopherus-Gemeinschaft in unseren Reihen.

Das kulturelle Leben in der Stadt bereichern

Und das Miteinander im Vorstand und im Verein klappt auch?

Bissinger: Die Zusammenarbeit ist hervorragend, wir ergänzen uns perfekt. Ein Beispiel für das bestens funktionierende Teamwork: Der viel zu frühe Tod unserer sehr geschätzten langjährigen Schriftführerin Katja Tanner-Moser im Alter von nur 56 Jahren war ein schwerer Verlust im vergangenen Jahr. Sie hatte sich viele Jahre stark für die Stadtmusik engagiert. Bis zu den Neuwahlen haben wir dann innerhalb des Vorstands deren Aufgaben aufgeteilt, jeder im Vorstand hat sich eingebracht.

Die Stadtmusik Kandern war jahrzehntelang eine feste Größe in der Töpferstadt. Welchen Stellenwert hat sie heute?

Bissinger: Das gilt auch heute noch, am Stellenwert hat sich nichts geändert. Wir bereichern das kulturelle Leben der Stadt. Beck: Ob Budenfesteröffnung und Volkstrauertag, ob Weihnachtsstraße und Bürgerempfang oder im vergangenen Jahr „Die Nacht der Klänge“ als besonderes musikalisches Erlebnis, wir sind präsent und treten auch bei Veranstaltungen befreundeter Vereine auf.

Dirigent führt sein Amt ehrenamtlich aus

Wenn Sie auf die bewegte Geschichte der Stadtmusik während der 150 Jahre blicken: Was sticht heraus, was war der Tiefpunkt?

Bissinger: Der Tiefpunkt war natürlich die drohende Auflösung des Vereins, die wir jedoch abwenden konnten. Beck: Und als Höhepunkt würde ich die Ära zu Zeiten des damaligen langjährigen Dirigenten und heutigen Ehrendirigenten Thomas Wengert bezeichnen, als unser Blasmusikorchester mit rund 50 Musikerinnen und Musikern am besten besetzt war. Das war die Hochzeit. Zu den Weihnachtskonzerten kamen damals 600 bis 700 Leute.

Die Stadtmusik hat wieder eine Zukunft?

Bissinger: In jedem Fall. Ich bin jedenfalls guter Dinge. Auch mein Sohn spielt jetzt mit. Wir sind im Orchester gut aufgestellt, jedes Register ist besetzt, und wir können alles spielen. Und ein Glücksgriff ist auch unser Dirigent Hartmut Katrinski, der übrigens ehrenamtlich ohne jegliche finanzielle Entschädigung das Dirigentenamt ausführt. Beck: Dafür sind wir ihm dankbar, denn das entlastet uns finanziell sehr.

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Was bedeutet Ihnen das Jubiläum persönlich?

Bissinger: Es freut mich außerordentlich, dass dass wir spielfähig sind und der Verein weiter existiert. Das ist ein Herzensanliegen von mir. Beck: Ich muss Alexander ein dickes Kompliment machen. Wie er sich für die Stadtmusik einsetzt, ist vorbildlich. Die Zusammenarbeit mit ihm und im Vorstand macht sehr viel Spaß.

Die Interviewpartner

Alexander Bissinger

(51) ist seit 2018 Vorsitzender. Er spielt seit 37 Jahren Schlagzeug bei der Stadtmusik Kandern.

Frank Beck

ist seit 2022 stellvertretender Vorsitzender, zuvor war er Materialwart. Er spielt seit 23 Jahren Trompete in der Stadtmusik.