80 Mitglieder zählt der Verein davon 52 aktiv und 28 passive Mitglieder. Sie teilen sich in drei Jugendliche und 77 Erwachsene auf. Am Schießbetrieb nahmen 21 Mitglieder teil.

Durchgeführt wurde im vergangenen Jahr die Bowhunterliga des Deutschen Feldbogenverbandes, und die Feldbogenliga des gleichen Verbandes die die Bogenschützen Mühlen jedes Jahr auf ihrem Parcours ausrichten.

Aktivitäten sichern das finanzielle Überleben

Wie der Kassenbericht von Marliese Graf zeigte, sind die Aktivitäten wie die Durchführung der Bowhunterliga und der Feldbogenliga zum finanziellen Überleben des Vereins notwendig.

Auch die sportlichen Erfolge im vergangenen Jahr können sich sehen lassen, man belegte vordere Plätze bei den Kreismeisterschaften, Landesmeisterschaften des WSV in allen Disziplinen und sogar an Deutschen Meisterschaften nahmen sie teil. Auch die Topleute Elli und Martin Roller, die zum größten Teil unter dem Deutschen Feldbogenverband starten, belegten bei den Meisterschaften immer vordere Plätze. Hier war das Größte Event in Österreich mit 1200 Schützen verschiedener Klassen bei der Elli Roller einen sechsten und Martin Roller einen achten Platz für sich verbuchen konnten.

Klar, dass es einen großen Aufwand bedeutet, die Anlage und den Parcours stets in Ordnung zu halten. Da fällt so der technische Leiter Ricardo Reinländer, immer wieder Arbeit an, er bedankte sich bei den Mitgliedern die sich immer bei Arbeitseinsätzen so selbstverständlich einbringen.

Bei den Wahlen traten bis auf zwei, alle Amtsinhaber wieder an. Neu im Amt sind Sascha Menzel, der das Amt des Technischen Leiters für Ricardo Reinländer übernimmt, so wie Riccard Twachtmann, der als neuer Beisitzer gewonnen werden konnte.

Christine Graf für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Bei den Ehrungen wurde Christine Graf für 50 Jahre Mitgliedschaft mit einer Medaille in Gold geehrt. Gebhard Röse bekommt eine Medaille für 45 Jahre. Elli Roller bekam einen Medaille für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit. Ursula Bareis und Linda Kiefer, die beide verhindert waren, erhalten ihre Medaillen für 20 Jahre Vereinszugehörigkeit noch.