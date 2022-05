3 Wir alle haben die Gemeinschaft in den vergangenen zwei Jahren vermisst. Zeit, das Vereinsleben jetzt wieder so richtig auszukosten. Foto: Alpirsbacher

Die Corona-Pandemie hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig Gemeinschaft in unserer Gesellschaft ist. Vor allem Vereine haben die Auswirkungen der Pandemie zu spüren bekommen. Wir wollen eurem Vereinsleben deshalb nun etwas Gutes tun.















Oberndorf - Von Geburt an sind wir Teil einer Gemeinschaft und sehnen uns nach dem Wir-Gefühl. Wir adaptieren Normen und Werte, die innerhalb einer Gruppe gelten und nehmen meist unterbewusst eine Rolle ein. Im Laufe unseres Lebens gehören wir ganz vielen verschiedenen Gemeinschaften an. Sei es innerhalb der Familie, im Kindergarten und der Schule, in der Ausbildung oder später im Berufsleben. Im privaten Bereich spielen vor allem Vereine eine große Rolle, in denen Gemeinschaft gelebt wird.

Wir alle kennen dieses Wir-Gefühl, doch wir schätzen solche Dinge oft erst dann, wenn sie nicht mehr da sind. Das ist uns insbesondere in den letzten zwei Jahren durch die Corona-Pandemie aufgefallen. In dieser Zeit wurde deutlich, wie wichtig der Kontakt zu und das Zusammenleben mit anderen Menschen ist.

Gemeinschaft am Leben erhalten

Besonders getroffen hat es dabei das Vereinsleben. Sommerfeste, gemeinsames Grillen am Lagerfeuer, Ausflüge oder einfach nur das wöchentliche Treffen im Vereinsheim konnten gar nicht oder nur in abgespeckter Form im digitalen Raum stattfinden. Die Vereine mussten sich überlegen, wie sie die Gemeinschaft unter diesen Bedingungen trotzdem ein Stück weit am Leben erhalten.

Was gibt es da Schöneres, als nach dieser langen Zeit von Ihrer Tageszeitung und Alpirsbacher Klosterbräu ein gemeinschaftliches Event für den ganzen Verein geschenkt zu bekommen?

Und so einfach geht’s: Du bist Mitglied in einem Verein oder unterstützt diesen leidenschaftlich? Du möchtest zeigen, wie in Deinem Verein Gemeinschaft gelebt wird, sowohl vor als auch während der Corona-Pandemie? Und Du hast Lust, einen der drei Hauptpreise von Alpirsbacher Klosterbräu für deinen Verein zu gewinnen? Dann lade unter schwabo.de/vereinsaktion Dein Vereinsbild zum Thema Gemeinschaft hoch, beschreibe kurz, was darauf zu sehen ist und was für Dich Gemeinschaft bedeutet.

Mit etwas Glück gewinnt Dein Verein damit eine von Alpirsbacher Klosterbräu gesponserte Party für 30 Personen inklusive Getränke samt Ausschank- und Food-Wagen. Den zweit- und drittplatzierten Verein erwartet eine exklusive Brauerei-Tour in Alpirsbach inklusive Brotzeit und Alpirsbacher Bier für jeweils 20 Personen. Zusätzlich gibt es noch Preise in Form von Getränkepaketen für die Plätze 4 bis 10. Mitmachen lohnt sich!

Vom 14. Mai bis zum 11. Juni könnt Ihr uns Eure Fotomotive mit einem entsprechenden Text über unseren Upload zukommen lassen. Unter allen Einsendungen werden die Gewinner per Losverfahren ermittelt. Alle teilnehmenden Vereine werden gegebenenfalls mit ihren Fotos in Print und Online veröffentlicht. Wir wünschen viel Erfolg bei der Aktion!