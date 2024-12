Vereinigung Mittlerer Schwarzwald: Vorfreude bei den Narrenzünften und eine Premiere 2025

1 Die Funktionäre der Freie Narrenvereinigung Mittlerer Schwarzwald freuen sich mit Lackendorfs Ortsvorsteher Andreas Kramer (sitzend von links) und Dunningens Bürgermeister Peter Schumacher auf die Fasnet 2025. Foto: Herzog

Die Freie Narrenvereinigung Mittlerer Schwarzwald blickt auf die Fasnet 2025 – unter anderem gibt es erstmals einen Umzug auf „fremdem Gebiet“.









Bei der Herbsttagung in der Eschachtalhalle in Lackendorf glänzte Oberzunftmeister Hape Marte (Sulgen) mit flotten Sprüchen und kleinen närrischen Seitenhieben. In Anspielung auf den fehlenden ehemaligen Dunninger Gildemeister Karl („Chap“) Storz, der in den USA in Urlaub weilte, frotzelte Marte: „Bei den Seckeles Gäules in Schramberg heißt es ja immer, dass noch nicht alle Seckel in Amerika sind. Aber jetzt ist es wohl soweit“.