Vereinigung Cockpit: Spitzengespräch soll Streik bei Lufthansa abwenden

1 Zahlreiche Lufthansa-Jets könnten wegen eines Piloten-Streiks am Boden bleiben. Foto: Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn Nach ihrer Urabstimmung sind die Piloten der Lufthansa eigentlich streikbereit. Kann ein Spitzengespräch den Arbeitskampf noch verhindern?







Link kopiert



Frankfurt/Main - In den Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und ihren Stammpiloten ist Bewegung gekommen. Beide Seiten haben sich für diesen Donnerstag zu einem Spitzengespräch verabredet, wie die Vereinigung Cockpit (VC) mitteilte. Anschließend werde man die Ergebnisse sorgfältig bewerten und das weitere Vorgehen mit der Tarifkommission beraten. Die Lufthansa lehnte jeden Kommentar zu dem Vorgang ab.